Nem kapcsol be a vadiúj monitor?

Akár a GeForce videokártyák hibája is állhat a háttérben.

Rendkívül bosszantó helyzetbe kerülhetnek a GeForce grafikus kártyával szerelt számítógépükhöz vadiúj monitort vásárlók: amennyiben a kijelző DisplayPort 1.3 vagy DisplayPort 1.4 bemenetét használják az eszközök összekötésére, akkor a PC elindítása nem feltétlenül kapcsol be a megjelenítő, lefagyhat betöltés közben a Windows, esetleg csak a Windows betöltése után kelhet életre a monitor.

Ez szerencsére nem feltétlenül jelenti azt, hogy selejt lenne a monitor, valójában a GeForce GTX 900 és GTX 1000 családokba tartozó videokártyák kishibás vezérlőszoftvere is okozhatja a gondot. Az NVIDIA előtt már jó ideje ismert a hiba, és most végre sikerült kiadnia egy alkalmazást, amely szükség esetén pillanatok alatt képes frissíteni az érintett videovezérlők firmwarét, ezzel örökre megoldva az inkompatibilitási gondot.

Az NVIDIA innen letölthető, szép nevű Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4 Displays eszköze automatikusan detektálja számítógépben lévő videokártyát, és amennyiben szükséges telepíteni rá a frissítést, akkor el is végzi a műveletet.

A szoftver a videokártya gyártójától függetlenül használható, nem csak a teljesen referencia modelleket támogatja.

Az újonnan gyártott GeForce-ok természetesen már gyárilag a javított vezérlőszoftverrel kerülnek a boltok polcaira.

