Eszement verzió készült a Skyrimből

Már az Amazon Alexán is játszható a szerepjáték.

Rendkívül erősre sikerült E3-as sajtótájékoztatót tudhat maga mögött a Bethesda. A kiadó többek közt szűkszavúan bejelentette a Doom Eternalt, a The Elder Scrolls 6-ot, a mobilokra és PC-re ingyen játszhatóként érkező The Elder Scrolls: Blades-et, továbbá teaselte a B.J. Blazkowich ikerlányait felvonultató Wolfenstein: Youngblood spinoffot és a Starfieldet. Az utóbbi a cég első vadiúj franchise-a az elmúlt 25 évben, de momentán csak annyit tudni róla, hogy valamiféle egyjátékos, sci-fi szerepjáték lesz. Mindezek mellett a cég meggyőző játékmenetes videót mutatott az Avalanche által fejlesztett RAGE 2-ből, elárult pár információt a multiplayer Fallout 76-ról is, és új tartalmakat jelentett be a Preyhez.

A konferencia talán legnagyobb meglepetését mindezektől függetlenül a Skyrim Very Special Edition jelentette: egy szöveges kalandjátékról van szó, ami az Amazon Alexa hangasszisztens futtató okoshangszórókon játszható, természetesen hangparancsok kiadásával.

A bejelentésekor mindenki csak viccnek hitte, de egyáltalán nem erről van szó, a megfelelő kütyükkel rendelkezők máris játszhatnak vele, teljesen ingyen.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!