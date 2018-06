Teljesen váratlanul visszatértek az első játék főszereplői.

A 2003-ban kiadott és üzletileg megbukott Beyond Good and Evil az egyik legfurább kultklasszikus játék: a 7+ éves korhatár-besorolása és rajzfilmes prezentációja ellenére a történetét és világát tekintve elsősorban inkább felnőtteknek szól, nehéz morális és filozófiai kérdéseket feszeget. A rajongók folyamatos sirámait bő egy évtizeden át hallgató Ubisoft úgy döntött, hogy mégis hajlandó finanszírozni a folytatás elkészítését, hivatalosan a tavalyi E3-on jelentette be a Beyond Good and Evil 2-t.

Egy évvel később továbbra is meglehetősen keveset tudni a játékról, de az eddig látottakat nagyon pozitívan fogadta a közönség, bár az elődjéhez képest nyílt világú, és teljesen eltérő vizuális identitású lesz. A Beyond Good and Evil 2 az első játék előzménye, és egészen eddig szó sem volt arról, hogy a szereplők tekintetében bármi köze is lesz az elsőhöz.

Most úgy tűnik, hogy ez közel sem lesz így: az idei E3-ra készített trailerében Pey'j és Jade is visszatért, nyilván fiatalabb korukban.

A kisebb meglepetést Pey'j okozta, minden BGAE-rajongó kedvenc malaca egy kalóz űrhajó séfjeként dolgozik. A nagy megdöbbenést Jade, az első játék főszereplője váltotta ki: zöld rúzsos fotóriporter helyett egy sötét figura, aki látszólag az ellenség DomZ egyik támadó alakulatát vezeti.

