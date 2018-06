Az internet népének egy része nem a brutális jeleneteken akadt ki.

Az idei E3 játékkiállítás egyik legjobban várt címe az eredetileg a PlayStation 3-ra, majd később egy remaster formájában a PlayStation 4-re is megjelent The Last of Us folytatása volt. Eddig sajnos semmilyen túlságosan érdemi információ sem volt elérhető a The Last of Us Part II-ról, pedig még 2016 decemberében jelentette be a Sony és a Naughty Dog.

Most némileg megváltozott a helyzet, a Sony E3-as sajtókonferenciáján egy 11 perces videó érkezett róla: az első harmada a sztori egy vélhetően rendkívül fontos szeletébe nyújt bepillantást, a maradék pedig a lopakodást és a harcot bemutató játékmenet. Nem véletlenül kapcsoltuk be a korhatáros figyelmeztetést, fiatalok számára és munkahelyi megtekintésre nem ajánlottak a lenti képsorok.

A bemutató általános megítélése pozitívnak tűnik, bár Joelnek híre-hamva sincs, amit természetesen szóvá is tettek a rajongók.

Viszont némi meglepetést keltett, hogy a különböző webhelyek kommentelőinek jókora része az elején látható, leszbikus csókkal volt elfoglalva, sokakat felháborított a jelenet. Furcsa, hogy ez egyesekben nagyobb megbotránkozást keltett például annál a résznél, mikor

élve kibeleztek egy férfit.

A The Last of Us rajongói számára valószínűleg nem meglepetés Ellie szexuális beállítottsága, már az első játékhoz készült Left Behind DLC-ben fény derült a homoszexualitására.

Sajnos a játék megjelenési idejét nem közölte a Sony.

