Minden idők legdurvább foci-vb közvetítése jön!

Az 1966-os foci-vb volt az első világbajnokság, amelynek meccseit élőben sugározta a televízió a Föld számos országában. Akkor még csak egy-két kamerát használtak mérkőzésenként, és sokáig érdemi változás nem is történt e téren. Az elmúlt néhány évtizedben viszont robbanásszerű fejlődésnek indult a tv-közvetítések technikai háttere, és ezáltal a színvonala is. Ennek a folyamatnak pedig most, a 2018-as labdarúgó-világbajnokságon jutunk fel a jelenlegi csúcsára, hiszen szó szerint egy technológiai erődemonstráció révén jutnak el a képek és a hangok a nézőkhöz.