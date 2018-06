Ez most az egyik legolcsóbb mobil Oreóval

Kártyafüggetlenül 30 ezer forint alatt vált elérhetővé az Alcatel 1x.

Tovább bővült a kártyafüggetlenül is kifejezetten megfizethető okostelefonok köre, hazánkban is megkezdődött az Alcatel első Android Oreo Go Editiont futtató mobiljának forgalmazása. A limitált számítási teljesítmény és memória miatt az Android 8.1 erősen lecsupaszított változatát futtató Alcatel 1x kártyafüggetlen, ajánlott bruttó ára 29 990 forint.

Ennyi pénzért cserébe persze nem szabad magas elvárásokat támasztani a készülékkel szemben. Az 5,3 hüvelykes IPS érintőkijelzője ugyan már a trendi 18:9 képarányú, de csak 480×960 pixel felbontású, ami a telefon árkategóriáját figyelembe véve is távol áll a lenyűgözőtől. A mobil előlapi kamerája 5 MP-es, míg a hátlapi képalkotója 8 megapixeles, az utóbbi szerencsére már autofókuszos és vakus.

Teljesítmény tekintetében sem kell sokat várni, azonban ez elsősorban nem négymagos és 1,3 GHz-es processzorú MediaTek MT6739 lapkakészlet miatt van így, valójában az 1 GB memória ennél is szűkebb keresztmetszetet képez a hétköznapi használat során. Viszont háttértárból legalább 16 GB került a mobilba, ami maximum 32 GB-os microSD kártyával bővíthető.

Az Alcatel 1x természetesen támogatja a Bluetooth 4.2 és a WiFi n szabványokat, van benne FM rádió, képes csatlakozni a 4G/LTE hálózatokra. Az akkuja 2460 milliamperes, szükség esetén cserélhető.

