Így készíthet csodás képeket és videókat a nyaralásról

A tavakat, folyókat és tengereket a jó isten is arra teremtette, hogy úszkáljunk bennük, illetve, hogy a vízi kalandjainkról csodás felvételeket készítsünk, amit aztán lehet mutogatni privát összejöveteleken a barátainknak és a közösségi oldalakon keresztül boldog-boldogtalannak.

Ma már olyan kütyük állnak rendelkezésre megfizethető áron, amelyekkel bárki, de tényleg bárki, tud egészen elképesztően pazar víz alatti vagy víz közeli videókat, fotókat készíteni. Ezekhez már nem kell gyakorlatilag semmilyen tudás, elég megnyomni egy gombot a felvétel elején és végén, és nincs is más teendő, mint megnézni, feltölteni a végeredményt.

És nem, nem telefonokra gondolunk, mert azokat nem erre találták ki. Persze, léteznek csodatokok, meg briliáns, papíron mindent kibíró termékek, de elég ha csak egyszer történik valami gebasz, elenged az illesztés, vagy valamiért kilazul a tömítés, és máris buktuk a drága mobilt. Sőt, arra is akad példa, hogy valaki ügyefogyott módon beleejti a telóját a több méter mély vízbe, aztán csak pisloghat bután az eszköz után, amin rajta volt a fél élete. Egy céleszköz, azaz egy direkt e célra tervezett kamera viszont biztos, hogy nem ázik be, és az esetleges elvesztése sem akkora csapás, bár nyilván annak sem örül senki.

Három olyan eszközt mutatunk be, amelyek mindegyike könnyen kezelhető, megbízható, remek képminőséget produkál, és nem utolsósorban, a megvásárlásához nem kell eladni a házat vagy a kocsit!

A Kicsi: GoPro Hero5 Session

A GoPro megkerülhetetlen név az élménykamerák szegmensében, a Hero5 Session pedig talán a legjobb "nyaralós" termékük.

Akár 4K felbontású videók és 10 megapixeles fotók elkészítésére képes, és a fejlett képfeldolgozásnak köszönhetően gyenge fényviszonyok mellett is minőségi anyagok hozhatóak vele össze.

Támogatja a 120p módot is, aminek köszönhetően a lassított felvételek is egyszerűen felvehetőek, valamint a TimeLapse mód sem hiányzik. A kicsi és könnyű termék tízméteres mélységig vízálló, mindenféle egyéb tok, vagy extra kiegészítő nélkül. Akár hangutasítással is vezérelhető, magától érzékeli, ha fejjel lefelé fordítják, és ilyenkor automatikusan megfordítja a képet. A 100 000 forintba kerülő kamera kompatbilis a különféle GoPro kiegészítőkkel, állványokkal, modulokkal, akkumulátora pedig 110 percnyi működésre elegendő energia elraktározását szavatolja, ami ebben a szegmensben kiemelkedőnek számít.

További információk a termékről itt.

Az Ellenálló: Panasonic Lumix FT7

A Panasonic 2018 tavaszán mutatta be strapabíró, hordozható fényképezőgépét amelyet kifejezetten a szabadtéri kalandokhoz terveztek. Így remek társ lehet a vízparton, hiszen 31 méteres mélységig vízálló, azt is kibírja, ha 2 méteres magasságból a földre pottyantják, ellenáll a pornak, és -10 fokos hőmérsékleten is működőképes marad, bár ez nyáron annyira talán nem fontos információ.

Akár 4K videofelvételek, illetve 8 megapixeles fotók elkészítésére ad módot, és a beépített LVF (Live View Finder) technológia révén még ellenfényben vagy erős napfényben is jó lesz a képminőség. Nem hiányoznak belőle a Panoráma és TimeLapse módok, ráadásul 22 különféle kreatív szűrővel látták el, amelyekkel izgalmasabbá tehetőek a képek és filmek. Sötétben elemlámpaként is használható, rendelkezik beépített WiFi-vel, így a képek közvetlenül feltölthetőek az olyan közösségi média appokra, mint a Facebook, Instagram vagy Whatsapp. A Panasonic Lumix FT7 ára 134 000 forint.

További információk a termékről.

Az Olcsó: SJCAM 4000

Az SJCAM mára meghatározó szereplőjévé vált a sport- és élménykamerák termékcsaládjának, elsősorban kedvező árú eszközei révén. Az SJCAM 4000 e kategória tipikus képviselője, hiszen innovatívnak még egy jóindulatú hazudozó is csak bajosan nevezhetné, viszont cserébe olcsó és megbízható.

A 21 500 forintért megvásárolható termék 4K felbontású videók elkészítésére nem képes, így be kell érni a Full HD-val, viszont a fényképeknél a 12 megapixeles névleges felbontás nem mondható rossznak.

Viszont a készülék önmagában nem vízálló, ehhez egy külön tokba kell bújtatni, ami egyébként megóvja az ütődésektől és a portól is.

Az SJCAM 4000 900 mAh akkumulátora 70 percnyi működésre elegendő energia eltárolását biztosítja, ami nem sok idő, de ebben a termékcsoportban sajnos átlagosnak számít. Belső memóriája nincs, így mindenképpen szükség van egy microSD típusú memóriakártyára a használatához. A dobozában egy csomó kiegészítő megtalálható, amelyek segítségével kerékpár kormányára, vagy autó műszerfalára is rögzíthető, tehát tényleg egy sokoldalú modellről van szó.

Még több információ a termékről.

