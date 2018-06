Ezek az appok megkönnyítik az életét. Vagy mégsem?

Bár számtalan hasznos konyhai alkalmazás létezik, néha a fejlesztőknek is meglódul a fantáziája. Tészta mennyiségét kiszámító, vízivásra emlékeztető appok helyett néha jobban tesszük, ha nem a telefonunkra, hanem a józan eszünkre bízzuk magunkat.

Mennyi spagettit főzzek?

A beszédes nevű Spaghetti Measuring Tool nevű alkalmazás amellett, hogy tök felesleges, mentségére legyen mondva, hogy pontosan azt tudja, mint amennyit a neve ígér, és semmivel sem többet. Egy gyors kalibrálás után választhatunk, hogy hány főre tervezünk spagettit főzni, az alkalmazás pedig egy piros kört rajzol a képernyőre, pont akkorát, amekkora köteg száraz tésztára lesz szükségünk.

Feltéve persze, ha legfeljebb négy főre főzünk, és mindenki pont annyira éhes, amennyire az applikáció szerint lennie kell. A szósz elkészítéséhez sajnos már nem kapunk segítséget.

Mikor igyak?

A hidratálás nagyon fontos, különösen nyáron! Sokan azonban hajlamosak vagyunk elfelejtkezni a rendszeres vízivásról, főleg, ha rohangálós napunk van. Ebben segít a Hydro... pontosabban vannak kétségeink, hogy mennyire segít, de hogy a témát megutáltatja velünk, az egészen biztos. A regisztráció után az alkalmazás néhány alapadatot kér tőlünk: nem, testsúly, aktivitás – azért nem vitték túlzásba, aktív és inaktív közül lehet választani. Ezután az app gyors kalkulációt végez, amelynek az eredménye számomra meglepő volt, ugyanis a számítás szerint mindössze 1,5 liter vizet kell meginnom naponta.

Vízivási emlékeztetőt is beállíthatunk, a gyárilag felkínált verzió szerint napközben, óránként, összesen napi 9 alkalommal jelez a telefonunk, hogy ideje hidratálni. Innentől pedig csak az a dolgunk, hogy minden alkalommal, ha iszunk, jelezzük azt az appnak is. Erre viszonylag kényelmes felületet kapunk, több szemléletes ikon közül választhatjuk ki az elfogyasztott mennyiséget, ami aztán animálva toccsan bele a napunkat jelképező körbe. Kapunk még ábrákat is a napi fogyasztásainkról, illetve jelezhetjük azt, ha sportoltunk, vagy ha kánikulai nap van, ezek ugyanis megnövelik a vízigényünket. Ugyanakkor a köztudottan dehidratáló kávé- és alkoholfogyasztással nem számol az alkalmazás. Aki valóban szeretne játékosítani egy ilyen egyszerű tevékenységet, mint az ivás, szeretné, ha óránként zaklatná a telefonja, illetve minden korty víz után kedve van egy alkalmazást nyomkodni, az feltétlenül próbálja ki a Hydrot, mindenki másnak pedig ajánlott a szervezete jelzéseire hallgatnia!

Meddig főzzem?

Kezdő háziasszony koromban számtalanszor hívtam fel anyukámat olyan kétségbeesett kérdésekkel, hogy pl. mennyi ideig kell főzni a krumplit. A válasz mindannyiszor az volt, hogy ne szórakozzak, észre fogom venni, ha kész van. Az ilyen, információátadásra nem vevő édesanyák kiváltására szakosodott a Cooking times.

Az app egymondatos tanácsot ad, és visszaszámol. Némi hátrányt jelent, hogy kizárólag különféle zöldségeket állíthatunk be, viszont legalább engedi a személyre szabást. Szóval, ha gyakran előfordul velünk, hogy míg egy edényben articsókát készítünk, a másikban édesburgonyát főzünk, egy harmadikban pedig spárgát, netán az elmúlt két hétben álltunk a saját lábunkra, a Cooking timest nekünk találták ki.

Minden ellenkező esetben inkább hívjuk fel anyut csevegni, míg megfő a vacsi!