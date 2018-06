A Boeing még tavaly hirdetett versenyt pici, egyszemélyes repülő járgányok megtervezésére. Rengetegen indultak, közülük a tíz legígéretesebbet most választották ki. A következő lépésben pedig a tervek eljutnak a valóságig: meg kell építeni a ténylegesen működő példányt belőlük!

A Boeing még tavaly hirdette meg a 2 millió dolláros összdíjazású Go Fly versenyét, melynek célja az volt, hogy a hétköznapokban, egyszerűen használható egyszemélyes kis repülőket tervezzenek. A kiírásban olyan feltételek szerepeltek, mint hogy a kis légi eszköz biztonságos, csendes és nagyon pici legyen, és egy tankolással vagy feltöltéssel legalább 20 mérföldet tudjon megtenni.

És habár ez elsőre futurisztikusnak, vagy viccesnek tűnhet, ne felejtsük el, hogy hasonló versenyekből már nagyon komoly eredmények születtek. A DARPA Challenge indította el tulajdonképpen a mai önvezető autós őrületet, az X-Prize Challenge pedig hatalmas lökést adott a privát űripari vállalkozásoknak.

Van tehát tétje a dolognak, és a verseny elnöke, Gwen Lighter szerint egyáltalán nem arról van szó, hogy kóklerek adnak be mindenféle sci-fi szörnyszülöttet: szerinte sikerült a világ legjobb mérnökeit egy cél elérésére összehozniuk. Most egyébként a verseny első szakasza zárult, ahonnan kiválasztották a tíz legjobb tervet. Meg kell hagyni, volt miből szelektálni: összesen 95 országból közel 3000 nevező adott be valamilyen munkát.

A tíz legjobb terv Japánból, Lettországból, Hollandiából, Tajvanból, az Egyesült Királyságból és az Egyesült Államokból érkezett. Nekik a második fázisban az lesz a feladatuk, hogy ténylegesen építsenek is egy teljes mértékben működő prototípust a terveikből.

A kihívás nagy: a szakértő Mike Hirschberg szerint a három alapvető cél, miszerint legyen a gép elég kicsi, de mégis bírja a hosszabb távú repülést, és mellé még legyen halk is, külön-külön is nehezen megvalósítható, együtt pedig szinte lehetetlen. Hirschberg szerint azonban pont ettől válik az egész érdekesség: olyan végeredmények születhetnek meg, amire korábban nem is gondoltunk volna.

Mindenesetre az egyértelműen látszik, hogy a legtöbb eszközt úgy álmodták meg a tervezői, hogy képes legyen a vertikális fel- és leszállásra (hiszen e nélkül a hétköznapokban elég nehezen lehetne őket használni), amikhez állítható, forgatható rotorokat vetettek be. A biztonság érdekében többen döntöttek úgy, hogy valamilyen módon elfedik a rotorokat, de néhány masina látszólag elég hatékonyan tudhatja levágni a végtagokat, vagy éppen a gyepet.

