Lecsaphat a rossz eladókra a Facebook

Egyes cégeknek mostantól jobban oda kell figyelniük a viselkedésükre.

Az internetes boltoknak látszólag semmiféle okuk sincs arra, hogy rossz kiszolgálásban részesítsék a vásárlóikat: a csalódott és felbosszantott vevők nem fognak újból náluk vásárolni, nem fogják ajánlani az ismerőseiknek a céget, és még online is negatív véleményt formálnak majd róluk.

Ennek ellenére vannak olyan notórius kereskedők, amelyeket látszólag nem érdeklik különösebben a reputációs problémák, ennek ellenére is jól megy az üzletük. A Facebook a napokban bejelentette, hogy le fog csapni az olyan cégekre, amelyek a közösségi hálózaton keresztül értékesítik a termékeiket, és halmozzák a negatív vásárlói visszajelzéseket.

Ez úgy fog működni, hogy a Facebook egy értesítésen keresztül kikéri majd a vásárlók véleményét a kereskedőkről. A nagy arányban negatív értékeléseket kapó cégeket először felszólítja majd a problémák megoldására, és ha ez nem működik, akkor limitálja az általuk megjeleníthető reklámok számát. Ha még ezután sem szedik össze magukat az érintettek, akkor a Facebook akár ki is teheti a szűrüket a közösségi hálózatról.

Ez nem csak a fogyasztók érdekeit védi, hanem a Facebookét is: a dühös fogyasztók sok esetben a közösségi hálózatot is felelősnek tartják a negatív vásárlási tapasztalataikért, ami kissé unfair, de végül is van benne valami.

