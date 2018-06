Negyedévente kapnak drivert az AMD Ryzenek videovezérlői

Ez elsősorban azoknak jelenthet problémát, akik játszani is szeretnének.

A tavasszal piacra került AMD Ryzen 3 2200G és Ryzen 5 2400G asztali számítógépes processzorok kiváló ár-érték aránnyal rendelkeznek, különösen azok számára, akik egy kicsit játszani is szeretnének, de nem kívánnak beruházni emiatt egy jelenleg aranyáron osztogatott videokártyába. A központi egységek beépített Radeon Vega videovezérlői meglepően erősek, alacsonyabb felbontás és grafikai beállítások mellett például még a Far Cry 5 is játszható mindkettőn.

Sajnos a Ryzen processzorok videovezérlőinek driverei még reszelésre szorulnak, különösen a drágább Ryzen 5 2400G esetében akadnak kellemetlen problémák. A fenti példánál maradva a Far Cry 5 semmivel sem fut rajta jobban, mint a Ryzen 3 2200G-n, ráadásul itt-ott még bugos is a grafika. Az is meglepetést keltett, hogy a Ryzen 3-ason nagyon szépen fut a Dark Souls Remastered, míg a Ryzen 5-ösön pont harcok közben súlyos lassulások lépnek fel.

A jó hír, hogy ezek mind szoftveres jellegű problémák, amelyeket jó eséllyel meg fog oldani az AMD. A rossz hír, hogy a cég csak három havonta hajlandó friss meghajtóprogramot kiadni a Ryzen processzorainak grafikus vezérlőihez: kizárólag a WHQL-minősítésű Radeon Software érkezik meg hozzájuk,

a béta verziók nem telepíthetőek az integrált Vegákhoz.

Emiatt akik játszani is szeretnének a processzoruk beépített grafikus vezérlőjével, azoknak elképzelhető, hogy időnként extra türelmet kell majd gyakorolniuk, mire megszűnnek a játékokban tapasztalt teljesítménybeli vagy vizuális problémák.

