Vírustámadás, vagy online zaklatás ellen is létezik cyberbiztosítás

A vállalatok és kormányzati szervek mellett a magánszemélyek is egyre inkább a cybertámadások, adatlopások és online visszaélések célkeresztjébe kerülhetnek. Ezek ellen egyrészt a biztonságtudatosság növelésével lehet védekezni, de ha már megtörtént a baj, akkor a kár enyhítésében segíthet egy újfajta biztosítási forma a cyberbiztosítás.

A digitalizáció korában egyre több időt töltünk az online térben, és egyre több tevékenységet végzünk az interneten. Ezzel párhuzamosan újabb és újabb biztonsági kihívások jelentkeznek otthonunkban is, amit a statisztikák is alátámasztanak:

10 másodpercenként támadnak meg hekkerek egy otthoni számítógépet, évente mintegy 500 millió felhasználói adatot lopnak el, a zsarolóvírusos támadások száma évente 350%-kal nő, és csaknem 30.000 bankkártyás visszaélést regisztráltak Magyarországon 2017-ben.

Nem véletlen, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt az igény az egyéni felhasználók részéről a kapcsolódó biztosítási termékek iránt.

A Generali volt hazánkban az első bitosító, aki úgy döntött, hogy cyberbiztosítási terméket fejleszt ügyfelei számára. A három féle csomagváltozat elemei a lakásbiztosítás mellé, kiegészítő biztosításként vehetők igénybe.

Az új biztosítási konstrukció négy területre terjed ki.

Biztosítási szolgáltatás vehető igénybe bank- és hitelkártyával, valamint személyes internetes hozzáférési adatokkal való visszaélés esetén.

A Generali ügyfelei számára elérhető IT távsegítség többek között az operációs rendszer biztonságos telepítésére, WIFI beállítására terjed ki, segítséget nyújt egy vírustámadás esetén.

A választható adathelyreállítási szolgáltatás az adatok visszanyerésében segít.

Lehetőség van továbbá jogvédelmi szolgáltatást választani, ami akkor nyújt jogi segítséget, ha sérül a cybertérben ügyfelünk érdeke: azaz információs bűncselekmény áldozata lesz, személyiségi jogai sérülnek, vagy webes úton kötött szerződéssel kapcsolatosan van jogi vitája.

Az érdeklődők az elérhető szolgáltatásokról és az igénybevételi lehetőségekről a Generali honlapján tájékozódhatnak.

Legyen előrelátó a cybervilágban!

A cybervédelem, az online biztonság kérdésköre egy komplex kihívás, mely a társadalom valamennyi korosztályát érinti. Nem elegendő követni a trendeket és ennek megfelelően fejleszteni a szolgáltatási portfóliót, mára a megfelelő tájékoztatás, az edukáció is elengedhetetlenné vált. Ezért is indította el a biztosító a Generali előrelátó elnevezésű weboldalt, mellyel célja, hogy felhívja a figyelmet az online világ adta kihívásokra, illetve konkrét javaslatokat is tegyen a biztonság erősítése érdekében.

