Ne menjen a munkába, dolgozzon a Facebookon keresztül

Elkezdődött a nyár, vagyis a szabadságok és out-of-office-ok időszaka. Ismét időszerű a kérdés: hogyan lehet a lehető leghatékonyabban támogatni a cégen belüli kapcsolattartást a kollégák között úgy, hogy ne vesszenek el az információk. A Facebook rendszerén belül már második éve működik egy felület, ami talán megoldást jelenthet erre a problémára.

Ezt a virtuális munkahelyi környezetet, a Workplace-t több mint 30.000 szervezet használja, köztük a Heineken, Spotify és Starbucks is. De vajon működik-e a rendszer a hazai gyakorlatban is? Az Intren digitális ügynökség tapasztalatai következnek.

Mit tud a Workplace?

A Facebook nem találta fel a spanyolviaszt, számos hasonló rendszer létezik a piacon.

A 2016-os bevezetése óta mégis már több tízezer szervezet használja a Workplace-t világszerte.

Mivel a munkavállalók nagy részének van saját Facebook fiókja, így a platform ereje az ismerős felület könnyen kezelhetőségében rejlik. Ahogy nő a szervezet, egyre nagyobb kihívás megoldani, hogy minden kollégához eljusson az összes fontos információ.

És ezt a nyári időszak csak tovább nehezíti"

– emeli ki Gandera Balázs, az Intren digitális ügynökség vezetője. – „Ezért vezettük be a Workplace-t, amit a projektalapú csetszobák létrehozásától a dokumentumok megosztásán át a meetingek szervezéséig, nagyon sok folyamatba bevonunk. A bevezetéskor szinte rögtön látszott, hogy a Facebook virtuális munkahelyi környezete nagyon könnyen használható, hiszen nem idegen a kollégáknak. Így rengeteg időt spóroltunk."

Mit tud hozzáadni a nyári időszakhoz?

A nyári időszakban lehetetlen, hogy minden kolléga ott legyen az összes számára releváns meetingen, konferencián, workshopon. Ezért nagy segítség a cégek számára a live video funkció, amivel megoldható az adott esemény online közvetítése. Később a videót el is menthetjük, mintegy virtuális memoként. Így a szabadságról visszatérő kollégák is megnézhetik a felvételt. A helyettesítés megszervezésében a keresőfunkciónak van nagy szerepe. Többé már nem kell a fileszerverek erdejében tévelyegni; az adatok könnyen megoszthatóak a Workplace-n keresztül is.

Nem kell félteni az adatokat a Facebook-tól?

A Facebook adatkezelési botránya óta könnyen felmerülhet a kérdés, hogy a céges adatok megosztása milyen kockázati tényezőkkel járhat. A felhasználói feltételekben a Facebook kiemeli, hogy adatokat gyűjt a platformon megosztott anyagok alapján, és ezeket az adatokat fel is használja. Reklámok ugyan nincsenek a Workplace-en, de az biztos, hogy a Facebooknak megéri adatokat gyűjteni például arról, hogy mennyien dolgoznak home office-ból, és hova szerveznek ki feladatokat a vállalatok. A kulcs, abban rejlik, hogy tudatosan használjuk a Workplace-t. Ha CRM rendszert szeretnénk belőle faragni, az nem fog menni, de ha egy hatékony belsőkommunikációs platformra van szükségünk, akkor jó helyen járunk.

