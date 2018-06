Tovább almásodhat a Samsung

Saját videovezérlőt tenne az Exynos lapkakészleteibe a vállalat.

A Samsung komoly hírnevet szerzett az okostelefonokba és táblagépekbe szerzett lapkakészletek piacán, az Exynosok házon belül tervezett processzormagjai teljesítményre mindegyik árkategóriában képesek felvenni a harcot a Qualcomm vagy a MediaTek termékeivel.

Most úgy tűnik, hogy a Samsung készen áll a következő nagy lépés megtételére: egyes alkalmazottainak linkedines profiljai alapján már nagyban folyik a saját grafikus vezérlő tervezése a cég berkein belül. Ezek az Exynos lapkakészletekben lévő ARM Mali modelleket válthatják majd, már persze ha a mérnököknek sikerül megfelelő teljesítményű és fogyasztású megoldásokkal előállniuk.

A Samsung egyre inkább az Apple-re hasonlít: a hardveres komponensek licencelése helyett azok házon belüli tervezésére törekszik, hogy növelje a termékfejlesztési flexibilitását, továbbá csökkentse a beszállítóknak való kiszolgáltatottságát.

A Samsungot már 2014-ben is hírbe hozták a saját GPU tervezésével, de aztán mégis inkább az ARM Mali modellek licencelése mellett döntött. Persze fontos tudni, hogy a grafikus vezérlők fejlesztése hosszú évekbe telik, így a cégnek akkoriban nem is volt más választása, minthogy meglévő megoldásokat vásároljon a lapkakészleteibe. További érdekesség, hogy 2016-ban a Samsung állítólag az AMD-vel és az NVIDIA-val is tárgyalt, hogy valamilyen módon közreműködhetnének az Exynosokba szánt GPU-k fejlesztésében, de nem vezettek eredményre a találkozók.

A jelenlegi pletykák alapján a Samsung saját tervezésű grafikus vezérlői elsőként a belépőkategóriás mobilokba és táblagépekbe szánt Exynosokban debütálhatnak, a drágább termékekben csak később mutatkozhatnak be.

