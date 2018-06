A filmek miatt nem félünk a mesterséges intelligenciától

A jelenlegi mesterséges intelligencia csúcsa már most nagyon veszélyes, csak éppen nem félünk tőle, mert láthatatlan programkódokról van szó. Szakértők szerint a sci-fi filmekben megszokott látvány, miszerint jön felénk a fizikailag létező, emberalakú gyilkos robot nagyon félreviszi a gondolkudásunkat a témában.

Lassan nem tellik el olyan hét, hogy egy-egy nevesebb szakember ne fejtené ki a véleményét a mesterséges intelligenciáról, és az attól való félelemtől. A világ vezető technológiai vállalatainak vezetői jelentősen eltérő véleményt képviselnek a témában. Az Amazon vezetője, Jeff Bezos például úgy véli, hogy egyáltalán nem kell egy olyan mesterséges intelligenciától tartanunk, ami valahogy világuralomra tesz szert és leigázza az emberiséget, ez egy hatalmas túlzás. Még ha lenne is olyan mesterséges intelligencia, ami meg tudná határozni a saját céljait, szerinte valószínűtlen, hogy az első gondolota az lenne, hogy ki kell irtani az emberiséget.

Sőt, szerinte még attól sem kell igazán félni, hogy a mesterséges intelligencia által vezérelt robotok elveszik a munkánkat: "Mindannyian, beleértve engem is, kevés képzelőerővel rendelkezünk ahhoz, hogy egyértelműen lássuk, hogyan is fognak kinézni a jövő munkái. De az biztos, hogy ebben az egész ügyben inkább segíteni fogunk minket a mesterséges intelligencia, és nem hátráltatni" - nyilatkozta.

Ezzel szemben a Tesla-vezér Elon Musk az utóbbi hónapokban többször is felszólalt a mesterséges intelligencia szabályozatlan fejlesztése ellen: szerinte az államnak addig kellene közbelépnie törvényekkel, ameddig még nem késő. Musk úgy véli, egy mesterséges intelligenciának nem kell a szó szoros értelmében "gonosznak" lennie ahhoz, hogy elpusztítsa az emberiséget, és hogy a saját céljait meghatározi képes gép már most, az emberiség jelenében hatalmas veszélyt jelent.

Erre a témára csatlakozott most rá a különböző mesterséges intelligenciás szolgáltatásokat fejlesztő Clara Labs vezetője, Maran Nelson is, aki azonban egy egészen más megvilágításba helyezte az egészet. Ő úgy gondolja, hogy a science-fiction alkotások, és a mesterséges intelligenciát középpontba állító filmek alaposan félreviszik az emberek gondolkodását arról, hogy mitől is kellene igazán tartaniuk.

"Szinte minden alkalommal, amikor a mesterséges intelligencia megjelenik egy ilyen alkotásban, egyértelmű, hogy félni kell tőle: azért, mert emberszerű alakja van, járkál, közelít feléd, és valószínűleg meg fogsz halni, vagy legalábbis egyértelműen veszélyben van az életed miatta" - mondta Nelson, hozzá téve, hogy az ilyen jellegű esetekhez még rengeteg technológiai áttörésre van szükség, mielőtt egyáltalán elképzelhető lenne, hogy meg tudnánk őket valósítani.

Eközben viszont az emberek nem ismerik fel, és nem is látják át annak a veszélyét, amit a mesterséges intelligencia jelenlegi csúcsa jelent, és ami már most is komoly károkat okoz. Mégpedig azért nem ismerjük fel, mert nem fizikai jellegükban vannak jelen, hanem egyszerűen algoritmusok, amik a rendelkezésükre bocsátott adatainkkal játszanak, jósolnak belőlük.

A következő öt évben az ilyen technológiákat fejlesztő vállalatok egyre jobbak lesznek ebben, és az emberek továbbra sem fogják érteni, hogy mi is történik az adataikkal, mit is adunk át ezeknek a programoknak, és hogy mennyire is kellene megijednünk attól, ahogy a mesterséges intelligencia már most hogyan használja fel az életünket, a rólunk begyűjtött adatainkat.

A szakember úgy véli, akár egészen a 2008-as nagy gazdasági válságig is visszamehetünk, hogy lássuk, mekkora kárt tudnak okozni a mesterséges intelligenciára épülő, gép tanulásos megoldások, amik akkor egy rakás hamis információt bocsátottak a bankárok és a lakosság részére. A helyzet pedig azóta csak fokozódik, azonban mivel ezek a mesterséges intelligenciák láthatatlan programok, sokkal károsabbak, mint a sci-fi filmek látható, fizikailag megérinthető ellenfelei.

