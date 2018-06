Szörnyszülött egerek a nappaliban - képek

Azt hiszi, hogy ha egyetlen számítógépes egeret látott, akkor már Önnek nem lehet újat mutatni? Azzal nyugtatja magát, hogy ez aztán tényleg egy olyan termékcsalád, ahol nincs helye nagyon a variálásnak, mert mégiscsak egy tenyérnyi masináról van szó, amit tologatni kell asztalon, ennél fogva egyszerűen nincs mód az elmebeteg ötletek kiélésére? Ön téved!

Az egéruniverzumban jó pár mutáns kóvályog, olyan szörnyszülöttek, amelyekről első pillantásra olykor azt is nehéz elhinni,hogy lehet velük bármilyen épkézláb dolgot csinálni. Ezekből tereltünk össze egy kisebb falkát, és mutatjuk be a legelképesztőbb, oké,mondjuk ki, talán legelbaltázottabb darabokat!

Mint egy drogos lázálom: Mad Catz RAT Pro X

Valószínűleg nincs olyan ember a Földön, aki erre a torz szerkezetről rögtön megmondaná, hogy egy egérről van szó. Pedig higgyék el: az! Valami azt súgja, hogy a cég dizájnerei jól be varázsgombáztak, aztán mikor beütött az anyag, még mindenki ráküldött egy üveg whiskyt, együtt megnézték a Transformerst, és így szülték meg ezt a csodát.

Esetleg még azt lehet elképzelni, hogy a tulajdonos fia firkált valamit egy papírra, és nem mert neki senki nemet mondani. Más reális magyarázat nincs arra,hogy miért manifesztálódhatatott ez a valami, ami egyébként a cuki Rat, azaz patkány névre hallgat. Van rajta egy rakat programozható gomb, és mindent összevetve borzasztóan kényelmetlennek tűnik. Talán nem is véletlen, hogy a Mad Catz a földbe állt néhány éve.. Viszont az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Rat Pro X, egy viszonylag nagy család egyik tagja, tehát valószínűleg van létező igény a "patkányok" iránt, még akkor is, ha ezt azért egy kicsit nehéz elhinni.

Persze azt is, hogy valaki ezért kifizetne 68 000 forintot, mert hogy ennyibe kerül a termék.

A dagadt egér: Evoluent VerticalMouse 4

Vannak egerek, amelyek szépek, kecsesek, áramvonalasak, amelyekre ránézve dobogni kezd az ember szíve, és madarak fakadnak dalra örömükben. Na az Evoluent VerticalMouse 4 nem tartozik ezek közé, hiszen szegény kegyetlenül ronda. Olyan, mintha belefecskendeztek volna egy "rendes" digitális rágcsálóba valamilyen puffasztó anyagot, aztán pedig felborították volna, hogy kacagjon rajta a világ.

Állítólag (persze a cég szerint) irtózatosan kényelmes a használata, és még hosszú órák után sem fárad el a kéz. Hát nem tudom, eddigi életem során elég sok időt töltöttem gép előtt, de előbb folyt ki a szemem, és kezdett zsibbadni a hátam, minthogy a kezem kikészüljön az egér tologatásától..

Mik azok a gombok?: Corsair Scimitar Pro RGB

Ha valaki először a tetejét, vagy a jobb oldalát látja ennek a masinának, nem is tűnik fel neki, hogy milyen szokatlan egérrel van dolga. Aztán ha rápillant a bal oldalra, illetve egészen az ott elhelyezett tucatnyi (!!) gombra, máris kezdheti vakarni a fejét.

De tényleg, mégis mi értelme van annak, hogy egy régi nyomógombos telefon paneljét rászuszakolták erre a szerencsétlen perifériára? Valószínűleg nincs élő ember, aki egyrészt elszöszölne azzal, hogy mindegyiket egyesével beprogramozza, másrészt pedig aki stresszes szituációban pont a megfelelőt nyomná meg vakon. Az pedig már csak a hab a tortán,hogy még világító színes LED-ek is vannak rajta.

Nem delfin, hanyattegér!: Logitech Trackman Marble

Nem, nem egy Lego delfint lát a képen, hanem a hanyattegerek egyik legfurább képviselőjét Nem kell tologatni, mint a hagyományos társait, hanem az orrán lévő gömböcöt kell "görgetni" az ujjakkal. Azaz tulajdonképpen úgy működik, mint egy hátára fordított régi golyós egér.

A hanyattegér már régi koncepció, az első ilyen típusú eszközök már a kilencvenes évek legelején felbukkantak, de azóta sem tudták leigázni a világot. Érthetetlen...

Aki felfalta az ikertestvérét: Logitech M570

Ha valaki azt mondaná, hogy ezt a szerencsétlen egeret elvitték Csernobilba,és utána nőtt ki rajta egy ilyen göb, akkor azt is simán el lehetne hinni. Persze az igazság az, hogy direkt lett ilyen, hiszen az M570 egyszerre hagyományos- és úgynevezett hanyattegér.

Tehát lehet tologatni, és lehet tekergetni az oldalán lévő gömböt, amivel a kurzort lehet irányítani. Kicsit bizarr látványt nyújt, viszont vannak olyan felhasználók akik imádják, de azt még ők is elismerik, hogy sok időbe telik megszokni a használatát. Viszont azzal senki sem vitatkozhat, hogy szerencsétlen modell iszonyú bumfordin néz ki.

Gyűrűegér: Genius Ring Mouse

El lehet képzelni annak a hölgynek az örömét, akit kocka barátja egy ilyen szép gyűrűvel lep meg... Pedig hasznosnak talán hasznos, hiszen ez egy ujjra húzható teljes értékű egér, csak hát irtózat furán néz ki, pláne egy igazi gyűrű mellett. Valószínűleg nem is túlságosan kényelmes, de az biztos, hogy igen jól jöhet, ha egy prezentációt kell megtartani.

