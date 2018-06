Remek árcédulát kapnak a PS4 sikerjátékai

Egy különleges konzolcsomaggal is előrukkolt a Sony.

Szuper hírrel szolgálhatunk a PlayStation 4-tulajoknak, a Sony bejelentette a PlayStation Hits játékgyűjteményét. Nevéből sejthetően a programban a konzol legjobban fogyó játékainak egy része kap helyet, ezek 2018. július 18-től kezdve egységesen 19,99 eurós (6500 forintos) áron lesznek megvásárolhatóak, ráadásul nem csak digitálisan, hanem dobozos változatban is. A gyűjtemény 20+ címmel indul majd, azonban idővel újabb játékok kerülnek majd be az ernyője alá. Az első körös játékok listája lent tekinthető meg.

A másik érdekesség, hogy a készlet erejéig hazánkban is kapható lesz egy szintén PlayStation Hits jelzésű konzolcsomag. Az ajánlott fogyasztói ára 349,99 euró (113 ezer forint), ennyi pénzért a vásárlók egy 1 TB kapacitású PlayStation 4-et, továbbá az Uncharted 4, a The Last of Us Remastered és a Ratchet & Clank játékokat kapják.

Az első körben érkező PlayStation Hits játékok:

Bloodborne

Driveclub

inFAMOUS Second Son

Killzone Shadow Fall

The Last of Us Remastered

LittleBigPlanet 3

Ratchet & Clank

Uncharted 4: A Thief's End

Need For Speed

Need For Speed Rivals

EA Sports UFC 2

Yakuza Zero

Earth Defense 4.1: The Shadow of New Despair

Project CARS

Dragon Ball Xenoverse

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition

Watch_Dogs

Assassin's Creed IV Black Flag

Rayman Legends

Mortal Kombat X

Batman Arkham Knight

Middle Earth: Shadow of Mordor

Street Fighter V

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!