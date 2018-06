Ingyen tölthető a Shadowrun Returns

Szombat estig él a Humble Store legújabb promóciója.

A Steam nyári vásárának elindulásával körülbelül egyidőben új promóciót indított a Humble Store: magyar idő szerint 2018. június 23. (szombat) este 7 óráig ingyen és bérmentve hajlandó bárkinek odaadni a Shadowrun Returns Deluxe-ot, méghozzá egy Steamen beváltható termékkulcs formájában.

A Shadowrun alapvetően egy sci-fi és fantasy elemeket ötvöző, szerepjátékos stílusú társasjáték. Az első videojátékos adaptációi már a 8 bites konzolokon is nagy sikert arattak, és szerencsére a most ingyen osztogatott Shadowrun Returns Deluxe is kiválóra sikerült, a médiától és a játékosoktól is pozitív értékeléseket kapott. Játékmenetét tekintve egy körökre osztott stratégiáról van szó.

A játékot beszerezni kívánóknak a Humble Store-ba való bejelentkezés után csak be kell tenniük a kosarukba, végre kell hajtaniuk a nulla eurós vásárlást (kártyaadatokat persze nem kell megadni), majd a digitális játékbolt Library menüjében megtekinthetik a Steamen beváltható licenckulcsot. Érdemes minél előbb aktiválni azt, a beváltatlanul maradt kódokat bő két hét múlva le fogja tiltani az áruház. A játék Windows, Linux és macOS rendszereken is futtatható.

