Így lehet túlélni a kánikulát falbontás nélkül

Itt a nyár, és már megint szörnyű meleg van, ami szuper, ha valaki a vízparton hűsöl, de ha egy klímaberendezés nélküli lakásban, házban vagy irodában kell dekkolni, az felér egy katasztrófával. Az ember érzi, ahogy lassan forr fel az agya, a toleranciaszint lecsökken, a közérzet pedig érezhetően romlik. Na, de erre is van megoldás.

Egyrészt ott vannak az általunk korábban már kivesézett klímák, de ha valaki nem tud várni, azonnal akarja a hűsítést, esetleg az anyagi helyzete nem tesz lehetővé egy ekkora beruházást, akkor sem kell búslakodnia. Összeszedtünk néhány olyan eszközt, amelyek segíthetnek túlélni a pusztító hőséget!

Mobil klímák

A mobil klímaberendezések úgy működnek, mint hagyományos társaik. Tehát az elektromos áramból nyert energia segítségével hűtik le a rajtuk átfutó levegőt. Az ilyen típusú eszközök telepítéséhez nincs szükség szakemberre, csupán ki kell venni a dobozból, odatolni, ahol szeretnénk használni, és bekapcsolni. Ezt követően azonnal kezdi ontani magából a hideget, csak arra kell figyelni, hogy a csomagolásban található flexibilis cső felhasználásával vezessük ki a meleget a szobán kívül. Ha erről valaki megfeledkezik, akkor azt fogja tapasztalni, hogy marad a döglesztő meleg ÉS nagyobb lesz a villanyszámlája.

Sokféle és sok fajta mobil klímaberendezés kapható már, amelyek eltérnek egymástól méretben, teljesítményben, és a kapcsolódó szolgáltatások terén is. A teljesítmény határozza meg, mekkora területet tud hatékonyan lehűteni egy eszköz. Jobb helyeken megadják a termék mellett az ajánlott szobaméretet, így mindenki eldöntheti, hogy a kinézett masina megfelelő-e neki.

Jó pár modell mellé jár távirányító, ami nyilván megkönnyíti a kezelést, éppen úgy, mint az LCD kijelző. De ha valaki nagyon spórolni akar, akkor ezekről mondjon le könnyű szívvel! Akadnak olyan masinák, amelyeket elláttak Turbóval, ez értelemszerűen hamarabb hűti le a helyiséget, a párátlanító funkció pedig szárazabbá teszi a levegőt.

Az árak terén óriási különbségek figyelhetők meg, ami értelemszerűen a fent említett paraméterek közötti eltérésekből fakadhat. Már hozzá lehet jutni fapados, kis teljesítményű mobil klímaberendezéshez akár 25 000 forintért is, a skála másik végén pedig a 180-190 000 forintot kóstáló, minden jóval teletömött luxy masinák feszítenek. A mobil klímáknál nagyon fontos az eszközök tisztán tartása, mert a bennük megtelepedő baktériumok komoly betegségeket okozhatnak!

A mobil klímák előnye: Az ingatlanon belül szabadon mozgatható, és igen rövid idő alatt képes hűvöset varázsolni. A beüzemelése egyszerű és villámgyors.

A mobil klímák hátránya: Mivel az ilyen masinák nem rendelkeznek kültéri egységgel, mint a hagyományos rokonai, ezért a kompresszor zaja hallatszik működés közben, ami éjszaka elég zavaró lehet.

Ventilátor

A ventilátorokat gondolom nem kell bemutatni senkinek: ezek nem hűtik, csak átforgatják a közeget. De ez is életet menthet, hiszen képesek így is felfrissíteni egy helyiséget, illetve hűsítő érzetet keltenek. Mielőtt valaki ész nélkül beleugrik egy ilyen eszköz vásárlásba, érdemes átgondolnia néhány dolgot.

Három nagy csoportot különböztethetünk meg, a padló, álló illetve az oszlopventilátorokat. Ez utóbbiak jellemzően kevesebb helyet foglalnak, kecsesebbek, karcsúbbak és elegánsabbak, mint hagyományos kivitelű rokonaik, viszont drágábbak is. Padló- és állóventilátorhoz ugyanis már pár ezer forintért hozzá lehet jutni, viszont az épkézláb oszlopventilátorok tizenpárezer forint környékén kezdődnek.

E masinák között jó pár olyan is akad, amely rendelkezik víztartállyal, és jégakkuval, így a levegő párásítására, illetve hűtésére is képesek valamilyen szinten.

Azt még érdemes megjegyezni padlóventilátorok teljesítménye nagyobb, mint az állóké, ám cserébe nem forgathatóak és dönthetőek, valamint több helyet is foglalnak.

Meg kell még említeni az asztalra szánt, kis méretű, kis teljesítményű USB ventilátorokat. Ezeket értelemszerűen nem a hálózati áramforráshoz, azaz a konnektorba kell dugni, hanem a notebookba. Ennek megfelelően arra nem képesek, hogy egy nagyobb szobában, irodában átmozgassák a levegőt, de arra igen, hogy magunk felé fordítva, közelről frissítsenek úgy, hogy nem zavarnak másokat, és halkabbak, mint bikább társaik.

A ventilátorok előnye: Relatíve olcsók, kevés helyet foglalnak, a telepítésük és üzembe helyezésük gyors és pofonegyszerű.

A ventilátorok hátránya: Nem hűtik le a levegőt, zajosak.