Úton a legolcsóbb Samsung Galaxy

A cég már teszteli az első Android Go rendszerű mobilját.

Szép lassan világszerte piacra kerülnek az első Google Android Oreo Go Edition operációs rendszert futtató mobilok. Ezek abszolút belépőkategóriás készülékek, az Android 8.1 egy rendkívül lecsupaszított változatát futtatják, amelyet a processzor, a rendszermemória, továbbá a háttértár kíméletes használatára optimalizáltak.

A SamMobile exkluzív értesülései alapján hamarosan a Samsung is felugrik majd a vonatra: már több tucat piacon teszteli az első Oreo Go Editiont futtató mobilját, többek közt számos európai országban is, például Lengyelországban, Németországban és Olaszországban.

A készülék Európában forgalmazni kívánt változata elvileg az SM-J260F típusjelzést kapta, azonban a specifikációit homály fedi. Egy kiszivárgott teljesítménymérés alapján elképzelhető, hogy négymagos processzorú Samsung Exynos 7570 lapkakészlet került bele, 1 GB rendszermemóriával megspékelve.

