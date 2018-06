Ingyenessé váltak a GarageBand leckéi

Eddig darabonként 5 dollárba kerültek a gitár- és zongoraórák.

Kiváló hírrel szolgálhatunk az Apple eszközeivel rendelkező zenésznövendékeknek, az Apple ugyanis világszerte teljesen ingyenessé tette a macOS és iOS rendszereken is elérhető GarageBand zenekészítő appjának prémium gitár- és zongoraleckéit.

A leckék érdekessége, hogy nem pusztán népszerű dalok eljátszására tanítják az érdeklődőket, de azok a zenészek magyarázzák el a tudnivalókat, akik írták az adott számokat, vagy legalábbis a bemutatott részeiket. Többek közt Sting, Sarah McLachlan, továbbá a Fall Out Boy és a Death Cab for Cutie tagjai is készítettek az Apple számára oktatóanyagokat a GarageBanden keresztüli terjesztésre.

További jó hír, hogy a zenekészítő alkalmazás új frissítése hozzáférést ad 1000 új elektronikus loophoz és urban loophoz, továbbá újabb 400 emberi, állati és gépi eredetű hangmintát is tartalmaz. Emellett a szintetizátorában elérhetővé vált pár egzotikus hangszer, például a ku-cseng, a koto és a japándob.

