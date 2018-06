Mobilon is focizna a nagy vb-lázban? Ezek a legjobb játékok!

A buszon, metrón, munkahelyi üresjáratban, de akár a meccsek szünetében sem kell feltétlenül unatkoznunk a foci-vb alatt: focizni bármikor lehet, elég csak előkapni hozzá az okostelefonunkat. Most igyekeztünk összeszedni olyan játékokat, amik kiválóan alkalmasak akár néhány perces, rövid szórakozásra vagy komolyabb mérkőzésekre, akár egymás ellen is. De akit a csapatmenedzsment érdekel, az is megtalálja a számítását!

Final Kick 2018

A büntetőrúgásokat még az is körömrágva nézi végig, aki egyébként jellemzően nem szereti a focit. Arról persze lehet vitatkozni, hogy mennyire fair dolog így eldönteni egy meccset, de ezt nem a mi tisztünk eldönteni. Mindenesetre, aki kifejezetten büntetőket szeretne rúgni a mobilján, az gond nélkül megteheti a Final Kick 2018 segítségével egyszerű irányítás, egy- és többjátékos lehetőségek mellett. Néhány percet bármikor vidáman el lehet tölteni vele.

Head Soccer La Liga 2018

A spanyolországi liga után elnevezett játék egészen humoros, szórakoztató formában igyekszik számunkra megadni a mobilos focis élményt. Kicsit olyan inkább, mintha valami leegyszerűsített teniszes játék lenne, ahol ketten küzdhetünk meg egymással, vagy egy barátunk, vagy a mesterséges intelligencia ellenében. Nagyon szórakoztató, valódi futbalisták vannak benne, és gyűjtögethetünk mindenféle dolgot.

Dream League Soccer 2018

Ez a játék az egyik legsikeresebb focis anyag a mobilos platformokon jelenleg. Ez nem véletlen, ugyanis tartalommal rendkívül megpakolt módon egyesíti a menedzsmentet és a tényleges focizást. Össze kell raknunk a saját csapatunkat, ki kell választanunk a logónkat, fejlesztenünk kell magunkat, és folyamatosan bővíteni a stadionunkat, hogy az megfeleljen az újabb és újabb sztenderdeknek. Emellett már szinte csak extra, hogy egyébként ténylegesen focizhatunk is a saját csapatunkkal - igaz, ebben a Dream League Soccer 2018 nem a legjobb, de nem is rossz.

Football Manager Mobile 2018

Mondhatjuk, hogy a számítógépeken elég nagy népszerűségnek örvendő menedzserjáték mobilos átültetéséről van szó. A Dream League Soccer 2018-cal ellentétben ez tisztán a csapatmenedzsmentre koncentrál, így aki az igazolásokról, taktikáról, statisztikák böngészéséről álmodozik, az itt biztosan megtalálja a számítását. A listánkban szereplő játékokkal ellentétben ez nem ingyenes, viszont nem is nagyon ütközünk majd olyan falba menet közben, ahol azt várná el tőlünk, hogy vásároljunk néhány holmit a folytatáshoz.

Score Hero

Szintén rendkívül népszerű a mobilios platformon a Score Hero, ami ismételten csak egy leegyszerűsített fociélményt ad, igaz, a büntetőrúgásnál azért komplexebb az egész. Tulajdonképpen különböző „pályákat”, kihívásokat kell teljesítenünk, amikből egészen tekintélyes mennyiségű, összesen 580 darab van. Ez is kifejezetten ajánlható, ha csak pár percet szeretnénk elütni a buszon utazva.

FIFA Football: FIFA World Cup

És akkor elérkeztünk az egyik legnagyobb névhez, a konzolos és PC-s FIFA-játékokat készítő Electronic Arts mobilos játékához. Ahhoz nem férhet kétség, hogy a játékmenet ebben az egyik legjobb, a tartalom pedig a legbővebb: több mint 550 csapat van benne, egyjátékos kampánnyal, online meccsekkel, ligákkal és most már hivatalos tartalmakkal a 2018-as orosz világbajnoksághoz (ennek örömére pedig át is nevezték az anyagot). Listánk legtöbb szereplőjéhez hasonlóan ez is ingyenes, ami azt jelenti, hogy a készítők a játékon belüli vásárlásokkal szeretnének keresni, és ezt jelen esetben elég hamar és agresszíven egyértelművé is teszik.

PES 2018: Pro Evolution Soccer 2018

Ahogy PC-n és konzolokon, úgy mobilokon is a Pro Evolution Soccer a FIFA legnagyobb kihívója. És ahogy ott már megszoktuk, ebben kevesebb hivatalosan licencelt csapat és tartalom van jelen, azonban a játékmenet és az irányítás talán élvezetesebb. A csapatépítés nagyon szuper, és itt is elérhető a helyi, valamint az online többjátékos mód, így bármikor megmérkőzhetünk a barátainkkal.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!