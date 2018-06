8 terabájtos a Samsung legújabb SSD-je

Adatközpontokba szánja a szokatlan formatervű meghajtót.

Egyre inkább aggódhatnak a merevlemezek gyártói, hiszen a szilárdtest-meghajtókon használt memórialapkák drámaian növekvő kapacitásának hála most már gond nélkül készíthetőek sok terabájtos SSD-k is, mindeközben pedig a kapacitásuk egységenkénti ára is meredeken esik. Ugyan a belátható jövőben a merevlemezek jóval olcsóbbak maradnak, de most már tényleg elindult a leváltásuk mind a fogyasztói, mind a vállalati felhasználásra szánt számítógépekben.

A legújabb nagy innovációval a Samsung állt elő, a gyártó bemutatta az első NF1 formatervű SSD-jét. Gyakorlatilag egy NVMe protokollos M.2-es meghajtóról van szó, de fizikailag jóval nagyobb méretű annál, hogy több memóriachipet lehessen rátenni. A fogyasztói piacra szánt eszközökben várhatóan nem fog megjelenni az NF1, elsősorban adatközpontokba tervezték, ahol fontos a kapacitássűrűség maximalizálása.

A Samsung 8TB NVMe NF1 SSD nem csak az óriási tárkapacitásával tűnik ki a tömegből, de a teljesítménye sem hagy kívánnivalót maga után.

A 12 GB LPDDR4 gyorsítótárral (nem félreírás) szerelt eszköz szekvenciális adatolvasási sebessége 3100 MB/s, míg a szekvenciális adatírási tempója 2000 MB/s. A véletlenszerű írási és olvasási sebessége egyaránt 500 ezer IOPS.

Úgy tervezték a meghajtót, hogy a három éves garanciális időszaka alatt említésre méltó meghibásodás nélkül napi 1,3 alkalommal lehessen újraírni.

A termék árát nem közölte a Samsung, bár ez nem sokat számít: egyrészt a fogyasztói piacon nem lesz kapható, másrészt pedig egy átlagos fogyasztó számára garantáltan megfizethetetlen volna.

