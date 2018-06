Drámaian csökkenhet a fesztiválok zajterhelése

Egy kanadai cég hangfalai fókuszáltan képesek szórni a hangokat.

Mostanra világszerte elindult a nyári fesztiválszezon, azonban ennek nem mindenki örül, a fesztiválok körzetében élőknek napokig is tolerálniuk kell a rendkívül nagy zajt. Ugyan a többségnek nincs elvi baja a fesztiválokkal, de persze felszökik a vérnyomásuk, mikor nem képesek pihenni a jelentős környezeti zajterhelés miatt.

A CBC beszámolója szerint egy kanadai cég meglepően nagy hatékonysággal, szinte teljesen képes volt megoldani a problémát. A PK Sound olyan hangfalakat tervezett, amelyek rendkívül specifikus irányokba képesek szórni a hangot, ráadásul említésre méltó minőségveszteség nélkül, így masszívan kevesebb zaj szökik ki a nem kívánatos irányokba.

A hangfalak minden helyszínen az egyedi feltételeknek megfelelően, egy vezérlőszoftveren keresztül konfigurálhatóak.

A cég hangrendszerét utoljára a Ever After Music Festival eseményen vetették be, amely a körülbelül 200 ezres lakosságú kanadai Kitchener városában kerül minden évben megrendezésre. Tavaly még klasszikus hangtechnikát használt a fesztivál, az időtartama alatt a rendőrség 100-nál is több lakossági bejelentést kapott a zajterhelés miatt.

Idén már csak hatot.

