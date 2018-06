Ingyenes játék jön a Life is Strange alkotóitól

Hétfő este hattól kezdve lesz tölthető a következő rész előzményjátéka.

A Vampyr aránylag sikeresnek tűnő kiadását épp csak letudott francia Dontnod az E3 2018 játékkiállításon bejelentette, hogy már nagyban dolgozik a cégnek világhírt hozott Life is Strange második részén. A napokban kiderült, hogy az elődjéhez hasonlóan epizodikus formátumot használó Life is Strange 2 első epizódja 2018. szeptember 27-én jelenik majd meg, az elvártnak megfelelően PC, PlayStation 4 és Xbox One platformokra.

Szerencsére a Life is Strange rajongói addig sem maradnak szórakozás nélkül, magyar idő szerint hétfő este hatkor megjelenik a fent említett platformokra a Life is Strange 2 történetének előzményeibe bepillantást engedő The Awesome Adventures of Captain Spirit.

Nem világos, hogy milyen hosszú lesz a teljesen ingyenes játék, de nem lepődnék meg, ha másfél óra alatt kényelmesen végigjátszható volna.

A fejlesztők nem beszéltek arról, hogy a Captain Spiritben hozott egyes döntések vajon átvihetőek lesznek-e a Life is Strange 2-be, amiből feltételezhető, hogy nem.

A játékkonzolokon játszók természetesen a PlayStation Store-ból vagy az Xbox Áruházból tölthetik majd le, míg a PC-sek a Steamen találják. Hírünk írásakor a Steam rossz megjelenési dátumot jelzett ki, a fejlesztők egy külön bejegyzésben tisztázták, hogy melyik régióban mikor lesz a megjelenés.

