Karcos okosóra miatt perlik az Apple-t

Érthető a felháborodás, a felperes mégis csak elköltött közel félmilliót az órájára.

Az iPhone in Canada beszámolója szerint (via PhoneArena) újabb pert kapott a nyakába az Apple, ezúttal a 21 éves Dean Lubaki haragját sikerült kiváltania. A kanadai fiatalember megtévesztő reklámozással vádolja a vállalatot, miután a prémium kiadású Apple Watch okosórájához vásárolt fém szíj összekarcolta az órát, ráadásul a vállalat eredetileg elzárkózott az eszköz kicserélésétől is.

Lubaki egy 42 mm-es Apple Watch Ceramic Edition modellt vásárolt, Space Black Milanese Loop szíjjal, továbbá Apple Care+ garanciával. Ezek ilyen sorrendben 1759 + 259 + 139 kanadai dollárba kerültek, azaz összesen 2157 helyi dollárt, olyan 453 ezer forintot hagyott ott az Apple Store-ban.

A karcolódás után a cég megtagadta az óra kicserélését, az efféle esztétikai hibákra az eladók szerint nem vonatkozik a garancia. Lubaki ezzel nem ért egyet, hiszen az Apple „briliánsan karcállóként" hirdeti a kerámiaborítású okosórát, plusz amúgy sem tartja normálisnak, hogy a gyártó által kifejezetten az órához ajánlott szíj rövid idő alatt és normál használat esetén összekarcolhatja az órát.

Némi fenyegetőzés után az Apple végre hajlandó lett volna kicserélni Lubaki óráját, azonban addigra már késő volt, a fiatalember elvi alapon a vállalat beperlése mellett döntött.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!