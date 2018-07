Ilyen egy tökéletes mobil a nagyinak

Felületes szemlélő számára úgy tűnhet, hogy a friss funkciók garmadáját halmozó új termékekkel a technológiai eszközök gyártói elsősorban a fiatalabb korosztályok tagjait célozzák meg. Ám az igazság az, hogy jó pár olyan vállalat akad, amelynek vannak elsősorban az idősebbeknek szóló masinái is. Főleg a tradicionális japán cégeknél figyelhető meg, hogy továbbra is kitartanak például a „tekerős” analóg rádiók mellett, vagy gyártanak továbbra is kazettás magnót például.

Az ilyen cégek közé tartozik a Doro is, amely a közelmúltban mutatta be a 8040 típusjelzésű modellt. Ez pedig nem más, mint egy, az idősebbek igényeinek, szokásainak figyelembevételével megtervezett okostelefon, amely ennek megfelelően kapott néhány extra funkciót is. Nézzük tehát, hogy hogyan teljesít a mamimobil!

Dizájn

Az rögtön látszik, hogy itt nem egy trendi telefonról van szó, hiszen a dizájnerek nem foglalkoztak azzal, hogy a képernyő „lefolyjon” a készülékház oldalán, vagy hogy minél nagyobb felületet foglaljon el a frontfelületen. Ehelyett arra koncentráltak, hogy a gombok jó nagyok legyenek, a készülék fogása pedig kényelmes legyen.

Egyébként attól függetlenül, hogy nem ultramodern a külső, a masina kifejezetten jól néz ki, a külső ízléses és visszafogott.

Kijelző és teljesítmény

5 hüvelykes érintésérzékeny, IPS technológiára épülő kijelzőjének felbontása 720 x 1280 képpont, ami 292 ppi pixelsűrűséget jelent, ami közepes értéknek számít. A maximális fényerő 220 nit, ami egyáltalán nem kiemelkedő, de arra épp elég, hogy még napfényben is lehessen használni. A feketeszint 0,16 nit, ami szerint a valós kontrasztarány 1343:1, ez pedig az IPS típusú kijelzők között tökéletesen átlagosnak számít. A betekintési szög nem az igazi, hiszen ha valaki oldalról vagy felülről/alulról nézi a képernyőt, akkor azt kell tapasztalnia, hogy az árnyalatok fakók lesznek.

A termékbe egy MediaTech mt6755 típusú, nyolcmagos processzort építettek 2 GB RAM és egy Mali-T860 típusú grafikus vezérlő társaságában. A hardver teljesítménye nem kiemelkedő, ami abban jelentkezik, hogy a nagy erőforrás-igényű alkalmazások akadozhatnak. De ez egyáltalán nem probléma, hiszen az nem valószínű, hogy a célcsoport tagjai, azaz az idős felhasználók csúcsgrafikájú 3D öldöklős akciójátékokkal vagy videóvágó applikációkkal töltenék az idejüket.

Extra funkciók időseknek

Ennél sokkal fontosabb, hogy a telót teletömték olyan extra szolgáltatásokkal, amelyeket kifejezetten az idősebbeknek szánnak. Ilyen például, hogy jár mellé egy extra dokkoló, amibe csak bele kell fektetni a készüléket a töltéshez. Azaz nem kell a kábellel vacakolni, ami rém fontos lehet annak, akinek már gond van a látásával. Nem kell keresgélni a csatlakozót, csak egyszerűen belefektetni a bölcsőjébe a mobilt.



A hátlapon, a kamera mellett helyet kapott egy plusz gomb, ami a legtöbb telefonról hiányzik. Ez nem más, mint egy vészjelző, amelynek megnyomásával a készülék azonnal egy megadott számot tárcsáz. Ez szintén iszonyú hasznos lehet, hiszen ha valaki elesik például, vagy rosszul lesz, akkor nem kell a telefonkönyvvel vagy a számok bepötyögésével vacakolnia, elég ezt az egy, nagy méretű gombot megnyomnia, és máris jöhet a segítség a rokonok vagy akár a mentők képében.

A telefon tervezői azokra is gondoltak, akiknél előfordulhat, hogy mások távoli segítségét kell kérniük ahhoz, hogy megtaláljanak valamit a telefonban. Például, hogy hogyan lehet elolvasni a leveleket, vagy elküldeni a képeket valakinek. Gyötrelmes az, amikor ezt egy telefonbeszélgetésen keresztül kell levezényelni, hiszen az ember nem látja a képernyőt, és csak vakon próbálja utasítgatni a másikat. Ennek gyakran az a vége, hogy az egyik fél (általában a fiatalabb) elveszíti a türelmét, és nem jutnak eredményre.

A Doro 8040-nél viszont lehetőség van arra, hogy egy távoli számítógépről vagy telefonról bárki átvegye az irányítást a készülék felett egy kód megadása után.

Azaz így messziről úgy lehet megnyitni az üzeneteket vagy alkalmazásokat, hogy ehhez nem kell a mobil idős tulajdonosának aktív részvétele.

Emellett fontos kiemelni, hogy a kezelőfelület kialakításakor is figyelmet fordítottak arra, hogy a korban már benne járó célcsoport tagjainál bizony gyakran előfordul, hogy gond van a látással. Emiatt a szokásosnál jóval nagyobb, egyszerűbb ikonokat és betűkészletet használ a készülék. Ez egy fiatalnak már lehet, hogy ódivatúnak tűnik, de akinek már nem olyan jó a szeme, annak ez nagy segítség lehet!

Hangszóró, akkumulátor

A telefon mikrofonja és hangszórója kifogástalan minőségű telefonálást tesz lehetővé. Minden hallatszik, hanghibáktól, zajosodástól nem kell tartani.

A nem eltávolítható 2920 mAh akkumulátor kapacitása körülbelül háromnapnyi készenléti időt szavatol.

Körülbelül 10 órát lehet vele netezgetni egyhuzamban 50 százalékos fényerő mellett, és az energia mintegy 14 órányi beszélgetésre elegendő. Már esett szó korábban arról, hogy a telefonnal lehet fényképeket is készíteni. A hátlapi kamera 8 megapixeles, az előlapi pedig 2 megapixeles. Azt nem mondhatjuk teljes őszinteséggel, hogy a Doróval lőhetőek a világ legjobb fotói, de az igaz, hogy nappal, ideális fényviszonyok mellett nincs gond a képminőséggel.

Összegzés

A Doro 8040 tökéletes arra, amire szánják! Egyszerűen nem nagyon találni benne hibát, a dizájn korrekt, éppúgy, mint a kijelző, a teljesítmény megfelelő, az extra funkciók pedig nagyon is rendben vannak. Nyugodt szívvel ki lehet jelenteni, hogy ha valaki idős, és szeretne egy okostelefont, vagy ha valaki egy idős embernek vásárolna mobilt, akkor ez lehet az egyik legjobb választás. Az ára abszolút elfogadható, hiszen 80 000 forintba kerül, ami ma az új okostelefonok kategóriájában viszonylag olcsónak számít.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!