Már Európában is kapható az Oculus Go

Megkezdődött a jóárasított headset hivatalos forgalmazása.

Szuper hírrel szolgálhatunk a teljesen önmagában is működőképes Oculus Go virtuális valóság headsettel szemezőknek, ugyanis jóval egyszerűbbé vált a termék európai beszerzése. Sajnos a hivatalos webshopból továbbra sem lehet magyarországi szállítást kérni, azonban kedd este óta számos uniós tagállamból megrendelhető online, például a német Amazonról is.

A headset kétféle változatban kapható: a 32 gigabájtos verziójának 219 euró, míg a 32 gigás kiadásának 269 euró az ajánlott fogyasztói ára, ilyen sorrendben 71 és 88 ezer forintokról van szó. Persze ehhez hozzájöhet még némi szállítási díj, bár elképzelhető, hogy a vásárlás értéke miatt erről hajlandó lemondani az eladó.

Az Oculus Go headsetet jelenleg forgalmazó, európai kereskedések:

Ausztria : MediaMarkt

: MediaMarkt Belgium : Cool Blue

: Cool Blue Egyesült Királyság : Amazon, Argos, Currys PC World, Dixons Travel, Harrods, Littlewoods.co.uk, very.co.uk

: Amazon, Argos, Currys PC World, Dixons Travel, Harrods, Littlewoods.co.uk, very.co.uk Franciaország : Amazon, FNAC/Darty

: Amazon, FNAC/Darty Hollandia : Cool Blue

: Cool Blue Németország : Alternate, Amazon, MediaMarkt, Saturn

: Alternate, Amazon, MediaMarkt, Saturn Olaszország : Amazon

: Amazon Spanyolország : Amazon

: Amazon Svájc: Digitec

