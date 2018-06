Leárazták a PlayStation Plus előfizetést

Negyedével kell kevesebbet fizetni a három havi tagságért.

A Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) bejelentette, hogy minden játékos, beleértve a jelenlegi PlayStation Plus tagokat is, most 25 százalékos kedvezménnyel vásárolhatja meg a 3 hónapos PlayStation Plus előfizetést, 7490 forint helyett 5625 forintért.

Az ajánlat június 27-én 11 órától július 9. 11 óráig érhető el a PlayStation Store felületén. Az ajánlat a kiválasztott SIEE partner viszonteladóinál is elérhető, a fizikai és a digitális kártyavásárlásokra egyaránt vonatkozik.

A PlayStation Plus tagok többek között olyan exkluzív szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, mint a korlátlan online multiplayer a PS4 szervereken, havi két ingyenes PS4 játék (júniusban az XCOM 2 és a Trials Fusion), árkedvezmények és 10 GB online tárhely.

