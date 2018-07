Zaklatás, hazudozás, örömlányok céges kontóra. Az IT-szektor szexbotrányai

A közelmúltban bombaként robbant, hogy a világ egyik legnagyobb IT cégének első emberét kirúgták. Brian Krzanich, az Intel vezérigazgatójának nem szabadalmi botrányok, bukott projektek vagy gyenge üzleti eredmények miatt kellett távoznia, az ok sokkal prózaibb: nem bírt a vérével.

1982-óta dolgozott a cégnél, 2013-óta vezette a konszernt, tudnia kellett, hogy az Intel etikai szabályzata tiltja, hogy egy főnök és egy beosztott között intim viszony létesüljön, azonban ő felrúgta ezt a szabályt, és szexuális kalandba bonyolódott egyik munkatársával. Ezekben a nehéz időkben, amikor az Intelt egyre másra érik a pofonok, például a katasztrofálisan sokat csúszó Cannon Lake platform személyében, a vállalatnak annyira hiányzott egy ilyen botrány, mint egy kiadós frász.

Csak az vigasztalhatja őket, hogy az esetük egyáltalán nem egyedi, sőt. A techuniverzum sajnos tele van kisebb-nagyobb szexbotrányokkal, ezekből gyűjtöttünk egy kisebb csokrot mindenki okulására, hiszen akad köztük jó pár olyan, amelynek hallatán az ember csak a fejét fogja, mert nem hiszi el, hogy egy felnőtt hogy csinálhatott ilyet.

Negyedmillió dolláros nudibárszámla

2005-ben Robert McCormick, a Savvis nevű informatikai vállalat vezérigazgatója úgy döntött, hogy elmegy egy kicsit mulatni. Betért egy diszkrét New York-i bárba, ahol fedetlen keblű hölgyek társaságát élvezte, és ott egy este alatt sikerült elvernie 241 000 dollárt, azaz olyan 70 millió forintot.

Mindezzel talán semmi baj nem is lett volna, de ez a géniusz a céges hitelkártyával egyenlítette ki a tartozását. Ezt követően persze azonnal kirúgták, és persze egy ideig rajta röhögött a fél iparág.

Amikor zaklat a főnök

2005 és 2010 között a korábban gyengélkedő HP Mark Hurd vezetése alatt szárnyalni kezdett. A válságot sikeresen menedzselte, és úgy tűnt, hogy a vezér és a cég ellenállhatatlan párost alkotnak. Azonban bizonyos jelek arra utalnak, hogy Mark Hurd mással is szeretett volna párosodni. 2010-ben a cég egyik alkalmazottja, Jodie Fisher megvádolta azzal, hogy szexuálisan zaklatta.

Az ügyet az igazgatótanács kivizsgálta, és hivatalosan azt kommunikálták, hogy nem találták bizonyítottnak a vádakat.

Azonban meg sem várták, hogy elüljenek az ügy hullámai, rövid idő múlva elég komolytalannak tűnő indoklással útilaput kötöttek az igazgató talpára.

Ráadásul az is kiderült, hogy a meghallgatások előtt Hurd komolyan tárgyalt Fisherrel, és megpróbálta betanítani neki, hogy mit mondjon, mikor válaszolnia kell a felmerülő kérdésekre. Az pedig már csak hab a tortán, hogy "valakik" azt kezdték híresztelni, hogy Jodie Fisher korábban szoftpornó filmekben szerepelt, és egyébként is csak ezredrendű alkalmazottja volt a cégnek. Ha lehet, ez a kis részlet teszi még undorítóbbá ezt az egész ügyet. Ugyanis a jelek szerint a Hurdöt védő, támogató csoport szerint egy nőt nyugodtan lehet zaklatni, szexuálisan abuzálni csak amiatt, mert korábban erotikus jellegű munkát végzett, és emellett csak egy beosztott egy nagyvállalatnál. Pedig nyilván nem.

Kis hülyeségből nagy hülyeség

Sztriptízbárba járni nem törvényellenes még Washington államban sem, de az ott dolgozókkal pénzért szexuális kapcsolatot létesíteni bizony az. Azonban ezt is meg lehet úszni egy kis ejnye-bejnyével. John Arnold a különféle online szolgáltatásokban utazó Intelius társalapítója is megúszhatta volna, azonban ő úgy döntött, hogy bár szexelt táncosnőkkel, és fizetett is érte, de ezt inkább mégis megpróbálja eltitkolni, még akkor is, ha már a bíróság faggatózik ezzel kapcsolatban. Addig-addig titkolózott, míg ki nem borult az egész bili, és

végül a pitiáner pénzbüntetés helyett kapott 45 napot, plusz a nyakába sóztak 30 000 dollárnyi, azaz kábé 8,5 millió forintnyi büntit.

A bírónő azzal indokolta a viszonylag súlyos ítéletet, hogy meg akarta téveszteni az ostoba kamuzásával a hatóságokat, és akadályozta az ügy felgöngyölítését. Ezzel mondjuk vitatkozni nem lehet, csak azt nem érti senki, hogy ha tudta, hogy mekkora adag lekvárba navigálhatja magát, akkor miért ragaszkodott ilyen görcsösen ahhoz, hogy szerelemből feküdtek le vele a sztripperek. Ért-he-tet-len!

Feltüzelt gyűlölködők

2013-ban a SendGrid nevű startup részt vett egy kiállításon, ahol a cég egyik munkatársát, Adria Richardst egy kollégája szexista megjegyzésekkel illette. Adria panaszt tett, aminek hatására a neveletlen alkalmazottat elbocsátották. Ő azonban bosszút esküdött, és az interneten feltüzelt egy hordát, akik aztán online támadást indítottak a SendGrid ellen, különféle fórumokon gyalázva a céget. A vállalat gyakorlatilag egy puding keménységével reagált az akcióra, és hősies bátorsággal kirúgta Adriát is.

Sajnos ehhez hasonló esetből rengeteg van, ilyen volt például az úgynevezett GamerGate, amelynek során Zoë Quinn és Brianna Wu játékfejlesztőket, valamint Anita Sarkeesian kritikust támadta be egy magát behergelő netes csürhe. Ez az ügy egészen hihetetlen szintre eszkalálódott. Egy idő után már ugyanis konkrétan nemi erőszakkal, sőt gyilkossággal fenyegették őket. Gondoljunk csak bele: felnőtt (vagy legalábbis a felnőttkor közelében járó) emberek vadidegen nőket ijesztgetnek azzal, hogy meg fogják ölni őket, mindezt a monitor mögül.

Óriásplakáton hirdetett szerelmi bosszú

Chuck Phillips az Oracle egykori vezérigazgatója a házassága alatt félrelépett, ami azért lássuk be, elég gyakran előfordul. Jó nagy lépés volt mondjuk, hiszen 8 és fél éven át tartott a viszonya egy YaVaughnie Wilkins nevű hölggyel. Ám mikor a románc véget ért, a hölgy ezt az egész világgal tudatta, illetve egészen pontosan New York, San Francisco és Atlanta lakosaival. Ugyanis ezekben a városokban nagy óriásplakátokon tette közzé, hogy bizony ők intim kapcsolatban álltak. Charles Philips házassága biztosan megszenvedte ezt az akciót, de kibírta ezt is, hiszen Karennel, feleségével azóta is együtt van.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!