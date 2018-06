Leleplezi az akkuzabáló appokat a Windows 10

Ez lehet az őszi óriásfrissítés egyik legjobb újdonsága.

A héten kiderült, hogy a Windows 10 idén ősszel érkező második óriásfrissítésében nem lesz benne a Sets funkció, de szerencsére azért hoz majd néhány érdekes újdonságot a rendszer. A legújabb előzetesben debütált egy sokak számára szuper hasznos fejlesztés: a Feladatkezelő már képes detektálni a futtatott alkalmazások áramigényét.

Ez a laptopok esetében jöhet jól: a felhasználók képesek lesznek leleplezni a sok energiát fogyasztó alkalmazásokat, ezek eltávolításával vagy letiltásával pedig érdemben növelhetik majd a noteszgépeik akkus üzemidejét. A Feladatkezelő nem csak a futó alkalmazás éppen aktuális áramigényét mutatja majd, hanem az elmúlt két perc trendjét is.

A Feladatkezelő többféle módon is elindítható, a leggyorsabb megoldás a CTRL + SHIFT + ESC billentyűkombináció lenyomása, de a Tálca jobb egérgombos menüjéből is elérhető a program. Alapértelmezett beállítások mellett kompakt méretű, a fentebb is látható nézet a „Több részlet" feliratra kattintva hívható elő.

