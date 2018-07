Milliók digitális életét teheti biztonságosabbá a Firefox

Elérhető lesz belőle egy jelszószivárgásokról értesítő szolgáltatás.

A netezők jelentős része rengeteg webhelyen újrahasznosítja a jelszavait, így ha azok kiszivárognak egyetlen portáltól, akkor számos felhasználói fiókjuk kerülhet veszélybe. Éppen ezért is mindenkinek ajánljuk a Have I Been Pwned? webszolgáltatás használatát, amellyel kideríthető, hogy érintettek voltak-e valaha bármely nyilvánosságra került adatszivárgási incidensben.

A napokban kiderült, hogy a Mozilla partnerségre lépett a szolgáltatással, így a jövőben a Firefox Monitor márkanév alatt az összes felhasználójának a figyelmét felhívja rá. A felhasználók az e-mail-címük megadásával megnézhetik majd, hogy kiszivárogtak-e már valahonnan az adataik, továbbá értesítő levelekre is feliratkozhatnak,

így nem maradnak le a jövőbeli incidensekről.

További érdekesség, hogy a Have I Been Pwned? a népszerű 1Password jelszókezelő webes verziójában is elérhető már, hamarosan pedig a számítógépes és mobilos klienseibe is bekerül majd.

