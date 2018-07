Zenés történetekkel újított az Instagram

Az iOS rendszeren már él az új funkció, és idővel az androidos felhasználók is megkapják.

Az Instagram újabb funkcióval tette vonzóbbá a platformját. A mobilos appokba érkeznek a zenés történetek. Akinek iOS-t futtató készüléke van, az hamarosan használhatja is ezeket. Az androidosoknak még várniuk kell, de idővel ők is megkapják ezt az újítást. A zenés történetek 51 országban válnak elérhetővé, vagyis nem mindenki tudja majd azonnal használni a funkciót.

Ahhoz, hogy valaki zenét rakhasson a történeteibe, matricát kell adnia a fotójához vagy videójához. Ezután ki kell választani az új zene ikont, és máris megjelenik egy könyvtár, ezernyi zenével. Ez a katalógus böngészhető és kereshető is.

Szűrők is vannak annak érdekében, hogy könnyebben megtaláljuk amit keresünk: hangulat, népszerűség és műfaj alapján is lehet keresni, és előnézet is van. Aki ilyen történetet néz, látja majd a dalcímet és a szerzőt is.

