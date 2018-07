Ezentúl rendszeresen körülnézünk a Kickstarteren, a világ legnagyobb közösségi finanszírozású projektpiacán, hogy megtudjuk, mik a legújabb, legpörgősebb, legizgalmasabb ötletek. Mi már tudjuk, mit veszünk jövő karácsonyra! A mostani merítésben: falra firkáló robot és a világ legkedvesebb ébresztőórája.

Robotgraffiti a poszterek helyett

Nem kis összegben mernénk fogadni, hogy a belvárosi kávézók és kommunikációs ügynökségek egyik kedvenc kütyüje hamarosan a Scribit lesz; ez az elsőre túldizájnolt tolltartónak tűnő kis eszköz tulajdonképpen egy automatizált graffitis és címfestő.

A kis kerek eszközt mindössze két huzallal kell a falhoz – vagy más felülethez, például kirakatüveghez – rögzítenünk, majd egy applikáció segítségével választhatjuk ki, milyen rajzot szeretnénk. Választhatunk az adatbázisban szereplő minták közül, vagy feltölthetjük a saját elképzeléseinket is. Az eszköz pedig a minta nagyságától és komplexitásától függően 5-30 perc alatt felrajzolja a kiválasztott képet.

A Scribit 2,5 x 2,5 méteres felületen tud dolgozni.

Tanácsos az eszközhöz az általuk szállított tollakat is használni, ezeket ugyanis a Scribit gond nélkül el is tünteti, ha meguntuk a mintát. De ha tartós rajzot, vagy más színeket szeretnénk, bármilyen, méretben passzoló tollat használhatunk.

A Scribit nagyot ment a Kickstarteren, a kitűzött célt kevesebb, mint egy nap alatt elérte, mostanra pedig már 2000%-nál tart, és még napok vannak hátra a gyűjtésből. Az alapcsomag ára 350$, mely a kütyü mellett egy töltőt és 24 darab tollat tartalmaz, a szállítását pedig 2018 decemberére ígérik.

Illatos ébresztő

A Sensorwake alapötlete az, hogy ha már fel kell kelni, miért ne lehetne azt valamilyen kellemesebb ingerre tenni, mint a csipogó vekker. Az illatokkal ébresztő óra garázsprojektként indult, majd hamarosan beállt mögé a Google is, az első verziója 2015-ben debütált. Most pedig itt a felhasználók ötletei nyomán továbbfejlesztett verzió, a Sensorwake Trio. A második generációs illatóra igyekszik egyre több érzékünkre hatni; elsőként illatot bocsát ki, majd halvány, derengő fényt, végül pedig lágy dallamokkal gondoskodik arról, hogy tényleg felkeljünk. (Alig várjuk a következő fejlesztést, ami minden bizonnyal meg is simogat, és a szánkba tölti a kávét!)

A kibocsátott szagokat illatkapszulák biztosítják, melyet a szerkezet hideg eljárással párologtat, egy kapszula egy hónapig bírja. A fejlesztők szuperélethű, kellemes illatokat ígérnek, melyek között épp úgy megtalálhatók a természet illatai, például egy fenyőerdőé vagy egy rózsakertté, mint mondjuk egy finom reggelihez kapcsolódó aromák, például csoki vagy narancslé. A vásárlók kedvence – minő meglepetés – a cappuccino illat!

Az alapcsomag ára 59$, ezért az óra mellett 2 illatkapszulát kapunk, melyet a kampány végeztével választhatunk ki, de van 12 kapszulás csomag is! A szállítás várható ideje idén november.

