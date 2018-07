2+1 évig garantálja a frissítéseket a OnePlus

A OnePlus két évig frissíti az okostelefonjain lévő rendszert, biztonsági frissítést három évig garantál.

Miközben az Apple általában a 4-5 éves iPhone készülékeire is rendszeresen kiadja a legújabb mobil operációs rendszerét, addig az androidos mezőnyben nagy kiváltság a naprakész, friss rendszer. A Google saját okostelefonjai ilyen szempontból különlegesek, hiszen 2 évig minden rendszerfrissítést megkapnak, 3 éven át biztonsági csomagok is járnak ezekhez.

Egyre több gyártó igyekszik felzárkózni, és most elkötelezte magát a komolyabb frissítések mellett a OnePlus is. A kínai gyártó azt ígéri, hogy legalább 2 éven át kínál majd rendszerfrissítéseket az okostelefonjaihoz, további egy évig pedig biztonsági frissítéseket is ad.

A múltban a OnePlus nem minden készülékét frissítette úgy, ahogy a rajongók elvárták, így az idő dönti el, hogy ezúttal mennyit ér az ígéret. A OnePlus 6 mellett mindenesetre a OnePlus 5/5T és 3/3T modellekre is vonatkozik a frissítési garancia. A havi biztonsági frissítések mellett mindenesetre nem kötelezte el magát a OnePlus.

