Fizetőkarkötővel állt elő a Telenor

Ugyanúgy használható, mint egy PayPass bankkártya.

Viselhető érintésmentes fizetési megoldással bővült a Telenor pénzügyi szolgáltatásainak köre. A Wallet karkötővel okostelefon nélkül is gyorsan, egy mozdulattal fizethetünk az érintésmentes POS-termináloknál – ugyanúgy, mint egy PayPass bankkártyával. A karkötő ideális például kirándulásokon, fesztiválon vagy strandon, de akár a gyerekek zsebpénzének menedzselésére is. Használható online fizetésre is, és bármely mobilszolgáltató ügyfeleinek elérhető.

A mobilszolgáltató-független Wallet karkötőt bárki igénybe veheti, aki androidos vagy iOS-es mobilkészülékkel rendelkezik, és letölti rá a Telenor pénzügyi szolgáltatásait összefogó Telenor Wallet alkalmazást. A fehér és fekete színben elérhető karkötőt jelenleg ebben lehet megrendelni, amivel az ügyfél egy mini Mastercard® pre-paid betéti kártya birtokosává is válik.

A kártyát a karkötő belsejében kell elhelyezni, és a rajta található azonosítószám segítségével az applikációban regisztrálni.

Ezután a kártya bármikor innen tölthető fel egyenleggel egyszerűen és biztonságosan, az appban beregisztrált másik Mastercard, VISA vagy AMEX bankkártyáról.

A Wallet karkötő alternatívát jelent a bankkártyás és az okostelefonos érintésmentes fizetés mellett olyan helyzetekben, amikor kényelmesebb és biztonságosabb egy magunkon viselhető eszközt magunkkal vinni, mint a kártyát vagy a telefont, és szeretnénk előre meghatározni, mennyi pénzt költünk. Hasznos lehet például fesztiválokon, koncerteken, kirándulásokon, de vízálló kivitele miatt a strandon is.

Emellett jó megoldás a családoknak a zsebpénz menedzselésére, a gyerekek pénzügyi tudatosságának fejlesztésére.

A karkötővel a gyerekek nem csak azt tanulhatják meg, hogyan működik a kártyás fizetés, de akár online fizetésre is használhatják, miközben a szülő kontrollálhatja a feltöltött összeget, a költéseket pedig közösen kísérhetik figyelemmel a Telenor Wallet appban.

A bevezető kampány keretében a Wallet karkötő most 2000 forintos, regisztráció utáni kezdőegyenleggel érhető el, amely azonnal felhasználható a sikeres regisztrációt követően. A karkötő minden magyarországi érintésmentes POS-terminálnál használható fizetésre – egyszerűen csak oda kell tartani hozzá, mint a PayPass bankkártyát.

A regisztrációt követő első 3 hónapban havidíjmentes a karkötő használata; a negyedik hónaptól a havidíj bruttó 490 forint, amely az egyenlegből vonódik le. Az egyenleg feltöltésének díja a feltöltött összeg 2%-a (de minimum 200 forint), amely szintén a karkötő egyenlegét terheli.

A tranzakciók havi limitje 75 000 forint.

A Telenor Wallet alkalmazásban már tavaly óta elérhető az érintéses fizetés lehetősége: a Telenor MobilPass szolgáltatás segítségével NFC-képes androidos mobiltelefonnal lehetséges bankkártyaként fizetni; a karkötő bevezetésével pedig az egyéb típusú készüléket használók, illetve a viselhető fizetési megoldásra vágyók is egyszerűen tudnak fizetni. Az alkalmazás számos egyéb fizetési megoldást tesz elérhetővé kényelmesen, egy helyen: mobilparkolás, autópályamatrica-vásárlás, számlabefizetés, feltöltőkártyás egyenlegfeltöltés, taxirendelés, lottó, jegyvásárlás a jegy.hu-ról.

