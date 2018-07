Ismeretlenek olvashatják a levelezését

Többek közt a Gmailt és az Outlookot használók is veszélyben vannak.

Az elmúlt években jelentősen egyszerűbbé vált az appokba és a webszolgáltatásokba való regisztráció, hiszen a fejlesztőik egyre inkább lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy azok például a Google-, a Twitter-, vagy éppen a Facebook-fiókjukkal lépjenek be. Viszont azt nem árt tudni, hogy sok esetben olyan jogosultságokat kérnek cserébe, amelyek segítségével hozzáférhetnek a felhasználók legbizalmasabb információihoz, például a komplett levelezésükhöz.

Erről cikkezett most a The Wall Street Journal is: az információi szerint megszokott gyakorlattá vált, hogy az appok és webszolgáltatások fejlesztői automatizált módszerekkel vagy kézzel (!) átböngészik a felhasználók komplett levelezését.

Elsősorban a marketinggel foglalkozó cégek bonyolódnak ilyen jellegű tevékenységekbe.

A kiadvány a Return Path nevű céget hozta fel az egyik konkrét példaként. A vállalat azzal foglalkozik, hogy minden nap beszkenneli az „ingyenes" alkalmazásait használók (vagy legalábbis egyszer kipróbáltak) komplett levelezését: napi bő kétmillió személy olyan százmillió levelét dolgozza fel, a bennük található hasznosabb információkat pedig hirdetőcégeknek adja el.

Ezt automatizált módon teszi, azonban úgy két éve az automata rendszer betanításakor a cég munkatársai a felhasználók olyan nyolcezer e-mailjét olvasták el.

A Return Path egyébként nem csak a Gmailben, hanem a webes Outlookban és a Yahoo Mailben is képes turkálni.

A másik érdekes példa, hogy a mobilos levelezőprogramot fejlesztő Edison Software munkatársai egyszer szintén személyesen átnyálazták több száz felhasználó levelezését, hogy megfelelően működjön az alkalmazásuk egy új funkciója.

Mindkét cég teljes hozzáférést kér a Google-fiókokhoz: ilyenkor az engedélykérő felületen nincs külön kiemelve, hogy az engedélyt kérő cég kedvére turkálhat a felhasználók e-mailjeiben.

A Google-fiókhoz hozzáféréssel rendelkező appok listája itt tekinthető meg, persze a hozzáférési jogosultságuk is visszavonható.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!