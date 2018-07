Csendben érkezett a Spotify Lite

Felkerült a Google Play Áruházba a Spotify Lite, de néhány funkció azért hiányzik belőle.

Bár egyelőre még csak béta, de csendben megérkezett a Google Play Áruházba a Spotify Lite alkalmazás. A végleges verzió megjelenésekor hivatalos bejelentésre is számíthatunk, ugyanakkor egyes országokban és egyes okostelefonokra már most is letölthető a béta.

A Lite app egyelőre csak tesztjelleggel működik, vagyis azok, akik telepítik, visszajelzést kellene adjanak arról, hogy milyen javításokat és fejlesztéseket kellene végrehajtsanak a szoftvermérnökök.

A Spotify Lite sajnos nem ugyanazt az élményt kínálja, mint a teljesértékű mobilos vagy asztali alkalmazás. Nincsenek benne bizonyos funkciók, így nem lehet keverni a dalokat, letölteni a számokat vagy kiválasztani a hang minőségét. A gesztusvezérlés is hiányzik. Az app viszont bármilyen hálózati feltételek mellett működik, sokkal kisebb a sima verziónál, illetve kevesebb adatforgalmat generál.