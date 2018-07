Felejtse el a szelfibotot, ezzel ezerszer jobb videókat készíthet

Azzal nem árulunk el újdonságot, hogy a kamerás okostelefonok az egész világból operatőrt csináltak. A Facebookhoz és az Instagramhoz hasonló közösségi oldalakon ennek megfelelően a felhasználók öntik a képeket és a videókat is. Ez utóbbiaknál viszont sokszor azt érzi az ember, hogy az egészet nem kellett volna erőltetni, mert a kézremegés miatt egyszerűen katasztrofális a végeredmény.

A rázkódás képes még a legjobb tartalmat is nézhetetlenné tenni, és ezen nem segítenek sem a kézben fogható miniállványok, sem a szelfibotok. Sokan jó érzékkel jöttek rá arra, hogy ez tarthatatlan, és igenis van komoly igény arra, hogy valahogyan kiküszöböljék ezt a problémát.

Íme az orvosság: a gimbal

A professzionális fotós és videós világban is felmerült már korábban hasonló gond, de már találtak rá megoldást. Jó ideje megjelentek már ugyanis azok a különleges ketyerék, az úgynevezett gimbalok, amelyek arra szolgálnak, hogy stabilan ugyanolyan pozícióban tartsák a rájuk applikált fényképezőgépet vagy kamerát. Tökéletesen függetlenül attól, hogy a kéz, amiben fogják őket, vagy az állvány, amire pakolták őket, az adott pillanatban nyugalomban van, remeg, vagy bármilyen irányba mozog-e.

Magyarul rángathatjuk a kezünket ide-oda, ha egy ilyen úgynevezett gimbalhoz rögzítettük a felvételt készítő eszközt, nem fog látszódni a képen a rázkódás.

Ez első hallásra úgy tűnik, mintha csoda lenne, pedig nem az. A gimbalok működési elve már a középkor óta ismert, és ezt használják ki többek között a repülőgépek giroszkópjainál is. A titok a háromtengelyes motoros stabilizációs rendszer, amely egyszerre képes semlegesíteni a föl-le, jobbra-balra és előre-hátra irányú mozgásból fakadó erőhatásokat. A probléma csak az volt, hogy korábban ezek az eszközök piszok drágák voltak, ami persze egy filmstúdiónak nem gond, ők simán ki tudtak köhögni dollár ezreket is egy ilyen masináért. De ahhoz, hogy átlagember számára is elérhetőek legyenek ezek a megoldások, ki kellett fundálni, hogy hogyan lehet jelentősen csökkenteni az árukat. Ezt sikerült is az elmúlt években összehozni, így végül megszülethettek azok az eszközök, amelyek bárki számára megvásárolhatóak, és alapvetően mobiltelefonok és/vagy GoPro-szerű élménykamerák kiegészítőjének szánják őket.

Pofonegyszerű kezelés

Ezek a telefonos gimbalok igazából nagyon hasonlítanak egy hordozható telefonállványra vagy mini szelfibotra. Azokhoz hasonlóan a pálcaszerű tartó tetejére kell dugni egy tokba a mobilt, és kész is. Csak arra kell figyelni, hogy masszívan rögzítsék, ezt leszámítva nem lehet elrontani semmit, így még a laikusok is könnyedén boldogulhatnak vele.

A lényeg: Milyen videót lehet vele csinálni?

Már egy középgagyi telefonos gimbal is minőségi különbséget jelent. Már álló helyzetben is érezni, hogy sokkal jobb a végeredmény a remegés kiküszöböléséből fakadóan. Mozgásnál pedig egyszerűen lélegzetelállító, amit produkál. Nincs agyzsibbasztó, a videót nézhetetlenné tevő rázkódás, ehelyett a kép úgy siklik, mint egy tollpihe a levegőben. Komolyan olyan érzése van az embernek olykor, mintha egy nagy költségvetésű, utómunkázott hollywoodi produkciót nézne. Legyen szó városnézésről, erdei sétáról, tengerparti andalgásról, állatkerti, játszótéri vagy szülinapos bazsalygásról, egy ilyen gimbal mindig jó szolgálatot tesz. Nézzék csak meg ezt a videót, ez tökéletesen megmutatja, hogy miről is van szó.

Ajánlott termékek:

Az elmúlt időszakban alkalmunk nyílt kipróbálni jó pár ilyen mobilos gimbalt, úgyhogy mutatunk néhány típust, amelyet jó szívvel tudunk ajánlani mindenkinek:

DJI Osmo Mobile 2: Manapság a DJI az egyik legnagyobb név ebben a szegmensben köszönhetően az Osmo nevű családjuknak. A 46 900 forintba kerülő Osmo Mobile 2 tényleg egy remek eszköz, amely már számtalanszor bizonyított.



Feiyu-Tech Vimble 2: A Feiyu-Tech is viszonylag régi motorosnak számít ebben az iparágban, és már a komolyabb, kamerás gimbalok szegmensében is letették védjegyüket. A Vimble 2 motoros, teleszkópos és igen stabil használat közben. Az ára pedig 44 900 forint.

Cellect Gimbal S2: A kevesebb mint 30 000 forintért megvehető S2 az itthon elérhető legolcsóbb motoros gimbalok közé tartozik, viszont cserébe nem nyújt annyira masszív stabilitást, mint a fent említett két rokona. Ez persze nem jelenti azt, hogy használhatatlan lenne, csak egy kis időre és ügyességre van szükség, míg az ember kiismeri minden csínját-bínját.

