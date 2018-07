Ez az androidos launcher a Windows Phone-rajongók álma

Frissült a Launcher 10, amely részben Windows Phone-élményt eredményez az androidos okostelefonokon.

A Launcher 10 egy olyan androidos launcher, amely bármelyik androidos okostelefon főképernyőjét átváltoztatja. Ennek hatására az egy windowsos okostelefonra hasonlít. Az alkalmazás alaposan testre szabható, és kiváló megoldás azoknak, akik szerették a mobilos Windowst.

A programban vannak élő csempék, kitűzők az értesítésekhez, a csempék pedig letűzhetőek, és persze a widgetek sem hiányoznak. A mappák létrehozása is támogatott

Az app ingyenesen telepíthető, de reklámokat és in-app vásárlásokat is tartalmaz. Nemrég megérkezett a 2.1.5-ös verzió, amely számos hibajavítást és fejlesztést tartalmaz. Az értesítési csempék már a háttereket is támogatják, az ikonméret is tetszés szerint módosítható. A szélekhez már margó is rendelhető.

