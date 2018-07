Jól jártak a Red Faction Guerillát a Steamen birtoklók

Ingyen megkapták a most kijött Re-Mars-tered kiadást.

Nagy csendben megjelent a 2009-es Red Faction Guerilla legújabb kiadása, a kreatívan Re-Mars-tered alcímet megkapott változat windowsos számítógépek mellett PlayStation 4 és Xbox One konzolokra is elérhető. A játék steames változatát birtokolók ráadásul nagyon jól jártak, ugyanis teljesen ingyen megkapták a remasterelt kiadást, mostanra automatikusan hozzáadódott a játékkönyvtárukhoz.

A Red Faction Guerilla Re-Mars-tered egy nyílt világú akciójáték, amelyben egy marsi telepes kolónia bányászának a bőrébe bújva kell harcolni a munkásokat elnyomó EDF energiacég gátlástalan erői ellen. A nagy érdekessége, hogy minden épület látványosan apró darabokra robbantható benne, valós idejű fizikai modellezésen alapul a pusztítás, ez a mai napig kuriózum.

A játék új kiadása nem csak abban újít, hogy futtathatóvá tették a jelenlegi generációs konzolokon is, de némi grafikai ráncfelvarrást is kapott, a fejlesztők szerint például szebbek lettek az árnyékok és a shaderek, plusz a textúrák felbontása is látványosan javult.

