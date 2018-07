Lenyúlta az előzményeket egy böngészőkiegészítő

A Google és a Mozilla is kitette a Stylish szűrét az áruházából.

Ugyan a böngészőkiegészítők oroszlánrésze teljesen ártalmatlan, azonban rendszeresen tör ki botrány a rosszindulatú kisebbségük tevékenységei miatt. Most újból áll a bál, ezúttal a Stylish nevű kiegészítő húzta ki annyira a gyufát, hogy a Google és a Mozilla is törölte azt a Chrome és a Firefox hivatalos kiegészítőboltjaiból. Emellett a Mozilla távolról is le fogja tiltani a netezők böngészőiben a beépülőt.

A Stylish szerencsére nem volt túlságosan népszerű az átlagos internetezők körében, inkább csak a power userek játszottak vele, a segítségével megváltoztatható volt a weblapok kinézete. Nagyon sokáig semmi gond sem volt vele, azonban a készítője 2016 augusztusában eladta valakinek, aki pedig röviddel később továbbpasszolta a kétes hírnevű SimilarWeb analitikai cégnek. A SimilarWeb első dolga az volt, hogy a felhasználókat az interneten követő kódot tett a kiegészítőbe.

A követés opcionálisan letiltható volt, azonban már ekkor rengeteg felhasználó átállt a Stylus kiegészítőre, amely a Stylish közösségileg fejlesztett, követőkódot nem tartalmazó változata.

Ettől függetlenül most robbant az igazi bomba a Stylish körül: a szoftvermérnökként dolgozó Robert Heaton vette a fáradtságot a Stylish adatforgalmának elemzésére, és rájött, hogy az elmúlt másfél évben a felhasználók komplett böngészési előzményét lenyúlta vele a SimilarWeb.

A kiegészítő minden egyes betöltött weblap teljes linkjét elküldte az analitikai cégnek.

Ráadásul ezt egy egyedi azonosítóval megfejelve tette, hogy biztosan ne sikerüljön összekeverni a felhasználókat. Ugyan a SimilarWebnek nem célja konkrétan azonosítani a felhasználók személyazonosságát, azonban a céghez eljutott linkekből jó eséllyel gyerekjáték kikövetkeztetni az identitásaikat.

Nem világos, hogy a SimilarWeb pontosan hogyan tárolja és dolgozza fel a kapott linkeket, továbbá elérhetőek-e még ugyanezzel a módszerrel kémkedő böngészőkiegészítői.

