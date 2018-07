Szétlézerez a világ legférfiasabb telefonja

A CAT előző csúcstelefonját, az S60-at is döbbenten fogadta a világ, de sajnos hamar kiderült, hogy még akadnak minőségbeli problémák. Azt nem tudjuk, hogy ezek esetleg bizonyos alkatrészek beszállítóinak gyengélkedései miatt ütötték fel a fejüket, vagy a túl jól sikerült kínai hamisítványokról derült ki két perc alatt, hogy mégsem élik túl pár méterről a betonnal való találkozást. Mindenesetre a CAT most igyekezett még magasabbra tenni a lécet az S61-gyel, és beépített egy olyan funkciót is, amit már az előző kiadásból is értetlenkedve hiányolt mindenki.

A mai világban, amikor a gyártók igyekeznek minél vékonyabb, minél kecsesebb és elegánsabb telefonokat készíteni, amik már lassan nem is állnak másból, mint kijelzőből, valahogy van egy furcsa bája a CAT aktuális csúcskészülékének. Egyszerűen mindenki imádja ezt a dromedár dögöt, semmiféle ellenérzést nem vált ki az emberekből, csak aztán a legtöbben eljutnak odáig, hogy furcsán nézne ki tárgyalás közben kirakni az asztalra.

És az ára még csak ezután jön, mert bizony közel 300 ezer forintot kérnek érte, annyiért pedig ma már bármilyen létező csúcstelefont meg lehet venni.

Persze a CAT S61-et nem lehet egyszerűen csak telefonnak nevezni, mert sokkal több annál. Egyrészt annyira férfias, hogy már a látványa is azonnali tesztoszteronpótló, azon csodálkozom, hogy nem fütyül magától a lányok után, és nem kér a töltőkábel helyett sört meg egy félangolos bélszínt.

A sebezhetetlen

A másik, hogy a CAT S61 valójában egy rendkívül hasznos munkaeszköz lehet, így pedig az árazását is egészen más fényben kell nézni. Mert amellett, hogy telefon, még egyben egy hőkamera, egy levegőminőség-mérő és egy lézeres távolságmérő is. Továbbá nem tudok elképzelni olyan helyzetet, amikor ne lenne bevethető önvédelmi fegyverként is.

Egyébként ezt az egész "imidzs" dolgot érzi is a telefont gyártó Bullit nevű cég is. Nézzük például azt a brutális kitüremkedést a készülék tetején a hatalmas CAT-felirattal. Ez az elődmodellen még indokolt volt technológiai szempontból, ugyanis ott fértek el a FLIR-től származó hőkamera bizonyos alkatrészei. Az S61-esen azonban már nem lenne rá szükség, mégis otthagyták. És milyen jól tették, mert eszméletlen menőn néz ki!

Maga a telefon külseje persze rendkívül robosztus, tele polikarbonát, gumírozott részekkel, körben fémvázzal, és nyilván minden kimenete egy kihajtható fülecske mögött rejtőzik. A gombjai mind valódiak és nagyok, határozott nyomásérzéssel, így a kesztyűs kezelés sem probléma. Az egész cucc vagy másfélszer annyit nyom, mint bármelyik normális telefon, és legalább kétszer olyan vastag is, amihez persze az elpusztíthatatlan felépítés mellett köze van a hatalmas, 4500mAh-s akkumulátornak is.

De mindezért cserébe a CAT S61 megkapta a katonai MIL Spec 810G minősítését, valamint az egyetlen telefon, ami IP69-es besorolással rendelkezik. Mindez olyan dolgokat jelent, hogy:

a telefon vidáman működik -25 Celsius-foktól +55-ig,

simán túlél egy 1,8 méteres esést betonra,

nem ártanak neki olyan huncutságok, mint a sós vízpermet,

akár három méter mélységig állhat vízben legfeljebb egy órán át,

védett közeli nagynyomású és/vagy magas hőmérsékletű vízsugaraktól.

Már csak a lézer hiányzott

Ha a hátára fordítjuk az S61-et, alapvetően három dolog tűnhet fel, amiből kettő az igazán érdekes. Az egyik, hogy van egy alap kameránk, amivel nagyjából átlagos minőségű fotókat és videókat lehet rögzíteni. Alatta azonban rögtön ott figyel a FLIR márkájú hőkamera, ami mondjuk már az elődben is ott volt, de most kicsit tovább csiszoltak rajta. Úgy tudjuk, hogy magának a hőkamerának a felbontása nem növekedett (akkor csak ez kerülne annyiba, mint most az egész telefon), viszont a főkamera továbbfejlesztésével és mindenféle szoftveres trükkel most már HD-felbontásban képes mutatni a Predator-nézetet.

Nagyon élvezetes azzal szórakozni, hogy a kamerával pásztázva mindennek élőben láthatjuk a hőmérsékletét (ráadásul 400 fokig, míg az előd csak 120-at tudott). Persze, én leginkább azt vizsgáltam vele, hogy mennyire hideg a söröm és mennyire melegíti fel a mikró a kínai kaját, de szakemberek nyilván olyan dolgokra fogják használni, mint egy motor hőmérsékletének a vizsgálata, forró csövek megkeresése a falban, de beszámolók szerint még az állatorvosoknak is jól jöhet, mert például a rosszul megpatkolt ló lábában duzzadás alakul ki, amit ezzel szintén ki lehet mutatni.

Igaz, az állatorvosnak valószínűleg nem lesz szüksége a lézeres távolságmérőre, ami ennek a telefonnak az igazi újdonsága, és amit az elődből nagyon sokan hiányoltak. Ritkán látni egy telefon hátulján lézerveszélyre figyelmeztető matricát, de ez is hozzátesz a menőségéhez.

Mindenesetre a dolog úgy működik, hogy először be kell kalibrálnunk (le kell mérnünk valamit manuálisan, majd odatenni a telefont, rálézerezni, és megmondani neki, hogy az a cucc milyen messze is van), onnantól kezdve pedig egészen pontosan tud mérni, sőt, még területet is tud számolni. Azért annyira nem pontos, hogy rábízzuk az életünket, és úgy találtam, hogy minél inkább közelítünk a 8 méteres maximális távolságig, annál pontatlanabb, de igazából csak pár centiről van szó, szóval nagyjából be tudjuk vele lőni a dolgokat.

Végül pedig az eszköztár-arzenál utolsó darabja a kifejezetten benti használatra szánt légminőség-mérő.

Ez egyrészt egy szép grafikonon képes ábrázolni, hogy az elmúlt órákat és napokat milyen minőségű levegőben töltöttük, mutatja a páratartalmat, és megmondja, ha érdemes lenne szellőztetni. Ezenkívül van benne egy Volatile Organic Compound nevű szenzor, ami úgy hangzik, mint amit egyébként James Bond használna, viszont ki tudja mutatni a levegőbe jutó mérgező anyagok egy jelentős részét, és felhívja rá a figyelmünket, hogy ebben a formában nagyon nem lenne érdemes tovább az adott helyiségben tartózkodnunk.

Azért telefonálni is lehet vele

A brutális külső ugyan visszafogott belsőt takar, de azért most már a CAT S61-nek telefonként sem kell szégyenkeznie. A központi processzor szerepét egy középkategóriás Snapdragon 630-as tölti be, ami nem egy sebességbajnok, így a komolyabb játékokkal nem érdemes próbálkozni, viszont a rendszert és az alkalmazásokat különösebb fennakadás nélkül kezeli, és külön öröm, hogy 4GB memóriát pakoltak mellé, amin ma az Android kifejezetten kényelmesen érzi magát. Az Androidból egyébként alapból a 8.0-ás verzióval érkezik, de rögtön lehetett is frissíteni 8.1-esre a legújabb biztonsági csomaggal, és a gyártó ígérete szerint a 9-es verziót is mindenképp megkapja a készülék.

Tárhelyből alapból 64GB jut, de ez SD-kártyával egészen 256GB-ig bővíthető. Emellé kapunk egy szintén teljesen korrekt, 5,2 hüvelykes Full HD LCD kijelzőt, a töltést pedig USB-C porton keresztüli tudjuk megoldani. Ez a mellékelt QuickCharge 3-as töltővel 2 és fél óra alatt pakolja teli a brutális méretű akksit, de 15 perc alatt is bele tud küldeni jó pár órára elég naftát.

Hogy a CAT S61 drága és alapvetően egy mai középkategóriás telefonnak felel meg? Ez igaz. Csak éppen érdemes lehet összeszámolni, hogy a beépített eszközeiért külön-külön mennyit kellene fizetni, mennyivel egyszerűsítik le az életét és munkáját annak, akinek ezekre szüksége van, és hogy mennyire praktikus, hogy egyébként mindezt egybecsomagolták egy masszív okostelefonba.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!