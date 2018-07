Élethű helyett firkaszerű fotókat készít egy kamera

A Google mesterséges intelligenciáját használja az eszköz.

A mobilok és kamerák készítőinek célja, hogy az eszközeikkel a lehetőségekhez mérten minél jobb minőségben lehessen fényképeket és videókat készíteni. A mérnökként és művészként egyaránt funkcionáló ausztrál Dan Macnish most szembement ezzel, és hobbiprojektként összerakott egy olyan kamerát, amely firkaszerű fotókat készít.

A Draw This nevű eszköze egy instant fényképezőgép, a kameraszenzor és egy Raspberry Pi miniszámítógép mellett egy aprócska nyomtatót is tartalmaz, így a kütyüvel elkészített fotók azonnal ki is nyomtathatóak. A fényképek elkészítése után a kütyü a Google mesterséges intelligenciáját hívja segítségül, amely megpróbálja detektálni a fotókon látható objektumokat, majd

behelyettesíti azokat a Quick, Draw! rajzolójátékban megalkotott firkákkal.

Persze rendszeresen hibázik a rendszer, azonban Macnish szerint ez szorosan hozzátartozik a mókához: például egy tál salátából hotdog lesz, míg a barátokkal készült szelfire valahogy felkerül egy kecske.

