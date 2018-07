Kicenzúrázta a függetlenségi nyilatkozatot a Facebook

Az automatizált rendszere rasszizmust detektált a dokumentumban.

A közösségi szolgáltatások minél több felhasználót szeretnének elérni, éppen ezért is aránylag jól meghatározott viselkedési normát írnak elő a regisztráltak számára, ráadásul ezek betartását egyre gyakrabban automatizált szövegelemző rendszerekkel próbálják kierőszakolni. A Facebook esetében többek közt a rasszista kijelentések is tiltottak, vagy legalábbis nyilvános bejegyzésekben nincs helyük.

Ebből most vicces közjáték kerekedett, a texasi The Vindicator napilap ugyanis az elmúlt napokban több részletet is közölt az Egyesült Államok történelmének talán legfontosabb dokumentumából, az 1776. július 4-én aláírt függetlenségi nyilatkozatból.

Sajnos a bejegyzések közül az egyik sokáig nem mehetett ki a Facebookra, ugyanis a közösségi hálózat rendszerei rasszizmust detektáltak a szövegben, valószínűleg a

kegyetlen indián vademberek

szókapcsolatot találta túlságosan erősnek. A Facebook mostanra visszaállította a történelmi szöveg kiposztolhatóságát, és elnézést kért a kavarodásért.

Lázadást szított soraink között, és rászabadította határaink lakosságára a kegyetlen Indián Vadembereket, akiknek közismert harcmodorához tartozik mindenki kiirtása korra, nemre és körülményekre való tekintet nélkül

– szól a teljes bekezdés a függetlenségi nyilatkozat Vecseklőy József általi fordításában.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!