Izgalmas színekben jöhetnek az idei iPhone-ok

A 2018-as modellek többek között arany, kék és narancs színekben érkezhetnek.

Nem is olyan régen arról spekuláltak egyes körökben, hogy az Apple olcsónak ígérkező, LCD-kijelzős iPhone készüléke elsősorban a fiataloknak kedvezhet, ennek fényében pedig élénk színekben jelenne meg. Ming-Chi Kuo legutóbbi jelentése alapján így is lesz, az új iPhone-ok akár nyolc színben is vihetőek lesznek.

A prémium iPhone X és iPhone X Plus modellek asztroszürke és ezüst színekben várhatóak, de ezúttal a rozéarany változat is befut majd.

Az árakat tekintve 899 és 999 dolláros összegekkel számolhatunk (az alapmodelleknél), ez euróban még több lehet.

Az olcsóbb, LCD-s iPhone a 2013-as iPhone 5C-re ütne, és Kuo szerint kék, piros és narancs verzió is jön majd a fekete és a fehér kiadások mellett. Ez a modell 699 dollárba kerülhet, legalábbis a neves elemző szerint.