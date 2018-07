Imádják dokkolni a Nintendo Switchet

Fele-fele arányban oszlik meg a konzol mobil és dokkolt állapotú használata.

A bemutatása és megjelenése közti időben éles viták tárgya volt, hogy a Nintendo Switch egyáltalán mi akar lenni és kinek szól, hiszen alapesetben egy kézikonzol, viszont a gyári tartozék dokkolójába berakva klasszikus, tévére kötött játékkonzollá válik. A termék váratlanul nagy siker lett, ráadásul mostanra az is kiderült, hogy mindkét nagyon eltérő jellegű működtetési módja rendkívül népszerű.

Az Ars Technica jóvoltából kiderült, hogy a telemetrikai adatok alapján a vásárlók átlagosan majdnem 50-50 százalék arányban használják mobil és dokkolt állapotban a Switchet.

Viszont személyenként és játékonként is óriási a szórás a konkrét arányban.

A Nintendo egyesült államokbeli kirendeltségének eladásokért és marketingért felelős alelnöke szerint például a Just Dance-et általában dokkolt állapotban játsszák, míg a Mario Kart 8 Deluxe és a The Legend of Zelda: Breath of the Wild esetében sokkal kiegyenlítettebb a mobil és dokkolt módú játékidő aránya.

Az alelnököt egyébként Doug Bowsernek hívják, ami megmosolyogtatóan tökéletes név egy Nintendo-alkalmazott számára.

Végül érdekes, hogy tavaly októberben nyilvánosságra hozott adatok alapján akkoriban a switchesek olyan 30 százaléka használta túlnyomóan mobil, míg 20-nál is kevesebb százaléka túlnyomóan dokkolt állapotban a konzolt. Ezekbe a százalékokba azok kerültek be, akik az összes játékidejük legalább 80 százalékát töltik valamelyik módban.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!