Jönnek a fogyasztói Seagate SSD-k

Kedvező árú Barracudákkal kezdte meg a terjeszkedést a vállalat.

A Western Digital után a nagy rivális Seagate is úgy döntött, hogy ideje végre komolyan betörni a szilárdtest-meghajtók piacára, elvégre a merevlemezeknek most már tényleg meg vannak számlálva a napjaik. A hosszú távú túlélés érdekében a vállalati termékeinek piacra dobása után a cég most bejelentette az első fogyasztói piacra szánt SSD-it is.

A Seagate Barracuda SSD termékcsaládban igazából semmi különleges sincs a piacon szokatlan márkaneven kívül: 2,5 hüvelykes, SATA3 csatolófelületű SSD-kről van szó, laptopokba és asztali számítógépekbe. A maximális szekvenciális olvasási sebességük 540 MB/s, míg a szekvenciális írási sebességük legfeljebb 520 MB/s.

Ettől függetlenül aki lecseréli valamelyikre a régi merevlemezét, az csak szuperlatívuszokban lesz képes beszélni a teljesítménybeli előrelépésről.

A széria tagjainak kapacitása és egyesült államokbeli ára:

250 GB – 75 dollár (21 ezer forint);

500 GB – 120 dollár (33 ezer forint);

1 TB – 230 dollár (63 ezer forint);

2 TB – 470 dollár (130 ezer forint).

A meghajtók hivatalos európai forgalmazása várhatóan a nyár vége felé kezdődik majd.

