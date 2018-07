Amerikában az iPhone a gazdagság jele

Az amerikai iPhone-tulajdonosok közel 70 százalékának magas jövedelme van.

Rengeteg módon jelezheti valaki a külvilág számára, hogy gazdag. A drága autók, ruhák és házak mellett sokak szerint az Apple iPhone is ennek a jelképe. Erre a következtetésre jutott a University of Chicago és a National Bureau of Economic Research közös kutatása is.

Amerikában az, ha valakinek iPhone-ja van, egyértelműen azt jelzi, hogy magasabb jövedelme van, mint másoknak.

Már a 2016-os adatok alapján is árulkodó dolog az, ha valakinek iPhone-ja van. A gazdasági szakemberek szerint az iPhone-tulajdonosok közel 70 százalékának magasabb jövedelme van, mint másoknak.

Pedig a kutatás még figyelembe sem vette az Apple iPhone X-et, ami Amerikában is igen drágának számít a 999 dolláros vételárával.

A szakértők szerint az esetek 66,9 és 59,5 százalékában szintén magas jövedelemre utal egy Apple iPad vagy egy androidos okostelefon birtoklása is.