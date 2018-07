A YouTube tájékoztatná az embereket a fontos hírekről

A YouTube keményen dolgozik és sok pénzt költ azért, hogy jobban kezelje a fontos híreket.

A YouTube bejelentette, hogy a szakemberei keményen dolgoznak azért, hogy a videomegosztó felhasználói még jobb hírélményekben részesüljenek. Ennek érdekében a Google 25 millió dollárt is fektet újabb funkciók fejlesztésébe. A pénz egy része hírszervezetekhez kerül, illetve újabb dolgozók támogatják majd a kiadókat.

Mivel a videók megjelenése előtt írott történetben jelennek meg a legfontosabb hírek, ezért a YouTube Amerikában már most bevezeti, hogy a keresési találatokban linkeket és rövid előnézetet biztosít.

A YouTube külön kiemeli majd a jövőben azokat a videókat is a keresési találatokban, amelyek hírforrásokból származnak. A főoldalon egy külön "polc" is lesz ezeknek a tartalmaknak, mindig aktuális eseményre vonatkozóan. Az új funkciókat 17 országban már most elérhetővé tették, de később további régiókban is bevezetik az újításokat.

A Google ezzel és a Google Hírek alkalmazásával az események minden oldalát igyekszik bemutatni, elkerülendő az egyoldalú vagy téves tájékoztatást.